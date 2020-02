Real Madrid perde jogo, liderança e Hazard; UCL e El Clásico vêm aí

Merengues têm sábado de prejuízo e pode ficar sem seu principal jogador na semana mais importante da temporada

O sábado de carnaval não foi de nenhum motivo para comemoração para o . Isso porque o Merengues perderam a liderança após serem derrotados pelo por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e ainda viram Hazard deixar o gramado lesionado.

O belga estava retornando de uma lesão no tornozelo direito, que o deixou longe dos gramados por quase três meses e, aos 17 minutos do segundo tempo, voltou a sentir dores no mesmo local. Imediatamente, o atacante sinalizou para o banco de reservas e pediu para ser substituído, e logo em seguida iniciou o tratamento aplicando gelo.

(Foto: Getty Images)

Tanto o resultado quanto a lesão de Hazard vieram em péssima hora para o Real Madrid. Primeiro, porque os Merengues, com a derrota, perderam a liderança do Campeonato Espanhol para o rival , justamente o próximo rival na competição nacional.

Já no meio da semana o Madrid terá pela frente o confronto contra o , no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da .

Tudo isso, sem saber se poderá contar com Hazard, que deixou o gramado mancando, preocupando Zidane e toda a comissão técnica, pois que o belga pode ficar fora das duas principais partidas da temporada.