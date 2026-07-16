Harry Kane se esquiva da pergunta difícil: olhem para Messi

O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, afirmou que não sabe se disputou sua última Copa do Mundo após a dolorosa derrota sofrida por sua seleção na semifinal contra a Argentina.

Kane, que completará 33 anos no final deste mês, esperava levar a Inglaterra à sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966 no próximo domingo, mas a Argentina conquistou a vitória (2 a 1) nos últimos instantes.

A Inglaterra esteve à frente no placar com um gol de Anthony Gordon (55) até os últimos minutos, antes que a Argentina virasse o jogo com dois gols nos acréscimos, marcados por Enzo Fernández (85) e Lautaro Martínez (90+2).

Quando questionado por um repórter da “Sky Alemanha” sobre seu futuro, Kane afirmou que ainda é cedo para determinar se esta será sua última participação na Copa do Mundo.

No entanto, o artilheiro histórico da seleção inglesa apontou que a participação do capitão da Argentina, Lionel Messi, aos 39 anos, é uma prova de que ele pode disputar a Copa do Mundo daqui a quatro anos.

“Ainda é cedo para dizer isso... Lido com a situação ano a ano e vejo como me sinto, pois adoro jogar pela seleção da Inglaterra”, disse Kane, segundo o jornal “Daily Mail”.

E acrescentou: “Mas, claro, quatro anos é muito tempo... Por outro lado, dá para ver que alguém como Messi continua jogando no mais alto nível, mesmo em idade avançada. Sinceramente, não sei.”

Em declarações após a partida, Kane explicou: “Estou muito decepcionado. Decepcionado pelos jogadores, decepcionado por todos”.

E acrescentou: “Jogamos bem na maior parte do tempo. Quando estávamos ganhando por 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando manter o placar, o que não é suficiente nesse nível”.

E continuou: “Estou muito decepcionado porque nos esforçamos muito para chegar até aqui. Os jogadores deram tudo de si, com esforço, suor e lágrimas. Perder dessa maneira hoje é extremamente frustrante”.

E completou: “Tivemos dificuldade em pressionar a bola... Pressionamos bem no primeiro tempo e no início do segundo. Colocamos eles sob grande pressão, especialmente nas áreas avançadas do campo, o que nos permitiu recuperar a posse e controlar um pouco melhor a partida”.

Ele observou: “Depois do gol, seja por causa do aumento do número de jogadores deles no ataque ou por nossa incapacidade de acompanhá-los homem a homem, os ataques vinham sobre nós como ondas sucessivas, e tentávamos resistir. Os jogadores estavam repelindo os ataques, mas, no fim das contas, isso não foi suficiente”.

E continuou: “Os jogadores estão sempre preparados para qualquer momento da partida. Quando abrimos o placar, a orientação era tentar de novo e marcar mais um gol”.

E concluiu: “Então, é claro, quando eles marcaram seus dois gols, tentamos conseguir algo, mas não conseguimos”.