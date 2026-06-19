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St. Louis Cardinals v Kansas City RoyalsGetty Images Sport

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Harry Kane revela a mensagem inflamada de Tuchel que acendeu a revolta da Inglaterra

H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
Croácia
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Alemanha
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EUA

Como foi o desempenho da Inglaterra contra a Croácia?

Em uma noite de futebol eletrizante, a seleção inglesa virou o jogo contra a Croácia e conquistou uma vitória emocionante por 4 a 2, dando o pontapé inicial na Copa do Mundo com uma mensagem forte para seus adversários.

O início da Inglaterra parecia perfeito com dois gols do capitão Harry Kane, mas os croatas se recusaram a desistir e reagiram com gols de Martin Patorina e Peter Musa, fazendo com que o primeiro tempo terminasse empatado em 2 a 2, o que incendiou as arquibancadas e atrapalhou os planos de Tuchel.

Mas o que aconteceu no intervalo foi a chave: uma “mensagem” inflamada de Thomas Tuchel acendeu o entusiasmo dos “Três Leões”, que voltaram ao campo com uma postura totalmente diferente e impuseram seu domínio com dois gols decisivos de Jude Bellingham e Marcus Rashford.

Kane revelou ao canal “ITV” detalhes do que aconteceu no vestiário, e o jornal britânico “The Guardian” divulgou a informação: “O primeiro tempo nos frustrou; estávamos bem, mas levamos um gol bobo e recuamos sem motivo”.

Ele enfatizou: “Ele nos pediu para nos libertarmos das restrições, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele disse: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrar ao mundo quem somos’”.

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E acrescentou: “O mérito é do técnico; suas palavras foram claras: se perdermos, que seja com personalidade; não queremos nos arrepender”.

E continuou: “Entramos no segundo tempo como um furacão; eles não conseguiram nos acompanhar, e esse é o nível que deve se tornar nossa base em todas as partidas”.

E Kane concluiu, segundo a agência “PA Media”: “Primeira vitória em um grande torneio contra um adversário do porte da Croácia, um começo que não poderia ser melhor. Meus parabéns a todos os jogadores”.

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