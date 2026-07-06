Harry Kane fica sem voz após o confronto contra o México: “Vencemos uma partida louca!”

O capitão inglês Harry Kane não conseguiu falar com clareza após a classificação de sua seleção para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após a emocionante vitória sobre o México (3 a 2) no Estádio Azteca, nesta segunda-feira; isso porque ele ficou sem voz de tanto cantar junto com a torcida.
Em declarações à rede “BBC Sport”, com a voz rouca e quase inaudível, Kane disse: “Não consigo falar, perdi a voz. Estava cantando junto com a torcida. Foi um jogo louco, tudo estava contra a gente hoje, mas encontramos uma solução”.
O atacante do Bayern de Munique contribuiu de forma decisiva para a vitória ao dar assistência para o gol de Jude Bellingham e, em seguida, provocar um pênalti que ele mesmo cobrou, marcando o terceiro gol de Anthony Jordan.
Sobre o pênalti marcado contra ele, que resultou no segundo gol do México, ele disse: “Acho que toquei na bola primeiro. O árbitro tomou muitas decisões contra a gente, mas elas não tiveram impacto no resultado final, então estou feliz”.
Kane elogiou a torcida inglesa: “Foi incrível, um apoio inacreditável, sem palavras”.
A Inglaterra enfrentará, nas quartas de final, a Noruega, que eliminou o Brasil (2 a 1) com dois gols de Erling Haaland.