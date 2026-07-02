Harry Kane alerta antes do confronto contra o México: “Esse é o nosso ponto fraco”

Harry Kane teme que a seleção de seu país, a Inglaterra, não tenha tempo para se adaptar às condições injustas que enfrentará quando se defrontar com o México, um dos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção da Inglaterra estava perdendo ontem, quarta-feira, por 1 a 0 para a República Democrática do Congo, a um quarto de hora do fim da partida, mas Harry Kane marcou dois gols que levaram os Três Leões às oitavas de final, onde enfrentarão o México.

O lendário Estádio Azteca sempre foi um verdadeiro túmulo para os adversários internacionais no passado, já que o México perdeu apenas duas das 89 partidas oficiais disputadas no estádio que sediou as famosas finais da Copa do Mundo de 1970 e 1986, segundo o jornal inglês “Metro”.

Além disso, o enorme estádio, com capacidade para 87 mil espectadores, fica a cerca de 2.240 metros acima do nível do mar, o que representa condições com as quais os jogadores da Inglaterra não têm muita experiência.

Sobre isso, Kane declarou: “Pelo que entendi, não conseguiremos nos adaptar à altitude. É uma grande vantagem para o México. Não há tempo suficiente”.

E acrescentou, segundo o jornal inglês: “Já sabíamos disso. É apenas um ponto fraco com o qual teremos que lidar”.

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, compartilhou desses sentimentos, já que restam apenas três dias para sua equipe se recuperar do desempenho contra a República Democrática do Congo.

O técnico da seleção inglesa disse: “A altitude será um grande obstáculo, pois não conseguimos nos adaptar a ela fisicamente”.

E acrescentou: “Isso leva muito tempo. Temos apenas três dias entre essas partidas. É fisicamente impossível se adaptar à altitude”.

Pesquisas indicam que os atletas que competem em altitudes elevadas devem passar uma ou duas semanas vivendo nesse nível para permitir que seus corpos se adaptem e produzam mais glóbulos vermelhos.