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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hamza Abdelkarim se sacrifica pelo Barcelona

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
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Birmingham x Barcelona
Birmingham
Amistosos de clubes
Egito
Alemanha
Espanha
England

Um passo que revela a ambição

Com o fim de sua trajetória pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, Hamza Abdelkarim tomou uma decisão que reflete a magnitude de sua ambição e seu desejo de se firmar no Barcelona, ao preferir participar da pré-temporada desde o primeiro dia em vez de tirar as férias a que tinha direito após a participação na Copa do Mundo — uma mensagem clara para a comissão técnica liderada por Hans Flick.

Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, decidiu não tirar nenhum período de descanso após o término de sua participação com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, preferindo seguir diretamente para a Espanha para se juntar ao campo de treinamento do time catalão em preparação para a nova temporada.

Está previsto que o jogador parta amanhã, domingo, para a cidade de Barcelona, a fim de se juntar ao campo de treinamento desde o primeiro dia, após ter recusado tirar férias após sua participação com a seleção nacional na Copa do Mundo.

Essa decisão decorre do desejo de Hamza Abdel Karim de se preparar da melhor maneira possível para a nova temporada e de buscar provar suas habilidades diante do técnico alemão Hans Flick, estando presente com a equipe desde o início da pré-temporada.

Mona Abdel Karim, tia do jogador e jornalista do canal “Nile Sport”, confirmou a notícia em sua página no “Facebook”, onde escreveu: “Louvado seja Deus e graças a Deus... Hamza Abdel Karim parte amanhã, se Deus quiser, para Barcelona para se juntar ao campo de treinamento da equipe principal para a nova temporada, que começa em 13 de julho, depois que o clube lhe deu a opção de escolher entre descansar por alguns dias após a participação na Copa do Mundo ou se juntar ao campo de treinamento na data prevista”.

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Hans Flick decidiu contar com Hamza Abdelkarim e vários jogadores da base para reforçar o time principal durante a preparação para a nova temporada 2026-2027, como parte de seu plano de dar aos jovens talentos a oportunidade de provar seu valor antes do início das competições oficiais.

O Barcelona realizará um treinamento a portas fechadas na Inglaterra, com vários jogos amistosos, como parte de seus preparativos para a nova temporada, na qual pretende disputar com força todas as competições nacionais e continentais.

Nesse contexto, o jornal espanhol “Mundo Deportivo” revelou que o Al-Ahly se tornou o principal candidato a enfrentar o Barcelona no Camp Nou no próximo dia 19 de agosto, no âmbito da Copa Joan Gamper, torneio amistoso.

Além disso, o jornal espanhol “Marca” já havia informado que a realização da partida faz parte dos termos do acordo entre o Barcelona e o Al-Ahly na negociação da transferência de Hamza Abdelkarim para o clube catalão.

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