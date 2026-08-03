Hamza Abdelkarim é a solução? Um grande problema ameaça a temporada do Barcelona

O Barcelona enfrenta uma verdadeira crise antes do início da nova temporada, depois que a posição de centroavante nato se tornou uma dor de cabeça para o técnico alemão Hansi Flick, diante do não fechamento da contratação de Julián Álvarez, além da incerteza que cerca o futuro de Ferran Torres.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal espanhol "Marca", o Barcelona ainda busca um novo atacante para compensar a saída de Robert Lewandowski, e Julián Álvarez aparece no topo da lista de candidatos, mas o Atlético de Madrid não parece disposto a facilitar a saída de seu atacante argentino.

A diretoria do Barcelona trabalha com mais de uma opção, porém o clube não conseguiu, até o momento, fechar uma contratação alternativa, o que ameaça deixar a posição de centroavante sem um reforço claro com a aproximação do início das competições da nova temporada.

A crise se torna mais complicada com a indefinição da situação de Ferran Torres, que desperta o interesse do Paris Saint-Germain, ainda que o clube francês não tenha apresentado uma proposta oficial até agora, em meio a expectativas de que uma oferta possa chegar nos próximos dias.

A saída de Torres, caso ocorra, representa um duro golpe para Flick, especialmente porque ele foi o substituto natural de Lewandowski na última temporada, tendo disputado 38 partidas na posição de centroavante nato.

Apesar disso, Flick conta com diversas soluções dentro do elenco, com destaque para Dani Olmo e Lamine Yamal, além dos recém-chegados Anthony Gordon e Karim Adeyemi, já que todos esses jogadores já atuaram na posição de centroavante ao longo de suas carreiras.

Destaca-se também o nome do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim como uma das soluções possíveis vindas das categorias de base, depois de ter começado como titular nos dois amistosos do Barcelona contra Europa e Birmingham, e de ter conseguido marcar os dois gols da equipe no confronto contra o Birmingham.

Mas contar com Hamza ou com qualquer uma das soluções internas não parece suficiente para resolver a crise por completo, pois o Barcelona precisa de um atacante capaz de suportar a pressão da competição no mais alto nível, especialmente com as pretensões do clube de disputar todos os títulos.

Dessa forma, o Barcelona se vê diante de uma corrida contra o tempo para resolver a questão do novo atacante, com a aproximação do início da temporada, enquanto o futuro de Julián Álvarez e Ferran Torres permanece em aberto, o que torna a posição de centroavante um dos maiores desafios que Flick pode enfrentar no início da nova temporada.

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