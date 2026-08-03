O Barcelona enfrenta uma verdadeira crise antes do início da nova temporada, depois que a posição de centroavante passou a ser uma dor de cabeça para o técnico alemão Hansi Flick, diante da indefinição da transferência de Julián Álvarez, além da incerteza que envolve o futuro de Ferran Torres.

De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol "Marca", o Barcelona ainda busca um novo atacante para compensar a saída de Robert Lewandowski, e Julián Álvarez aparece no topo da lista de candidatos, mas o Atlético de Madrid não parece disposto a facilitar a saída de seu atacante argentino.

A diretoria do Barcelona trabalha com mais de uma opção, porém o clube ainda não conseguiu concretizar uma transferência alternativa, o que ameaça deixar a posição de centroavante sem um reforço claro com a aproximação do início das competições da nova temporada.

A crise se agrava com a indefinição da situação de Ferran Torres, que desperta o interesse do Paris Saint-Germain, ao mesmo tempo em que o clube francês ainda não apresentou uma proposta oficial, em meio a expectativas de que uma oferta possa chegar nos próximos dias.

A saída de Torres, caso ocorra, representa um duro golpe para Flick, sobretudo por ele ter sido o substituto natural de Lewandowski na temporada passada, tendo disputado 38 partidas como centroavante.

Ainda assim, Flick conta com diversas soluções dentro do elenco, com destaque para Dani Olmo e Lamine Yamal, além dos recém-chegados Anthony Gordon e Karim Adeyemi, já que todos esses jogadores já atuaram na posição de centroavante ao longo de suas carreiras.

Também ganha destaque o nome do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim como uma das possíveis soluções vindas da base, depois de ter começado como titular nos dois amistosos do Barcelona diante do Europa e do Birmingham, e de ter marcado os dois gols da equipe no confronto contra o Birmingham.

Mas apostar em Hamza ou em qualquer uma das soluções internas, segundo o jornal, não parece suficiente para resolver a crise por completo, já que o Barcelona precisa de um atacante capaz de suportar a pressão da concorrência no mais alto nível, especialmente diante das aspirações do clube de disputar todos os títulos.

Dessa forma, o Barcelona se vê diante de uma corrida contra o tempo para resolver o caso do novo atacante, com a proximidade do início da temporada, enquanto os futuros de Julián Álvarez e Ferran Torres permanecem em aberto, o que torna a posição de centroavante um dos maiores desafios que Flick pode enfrentar no começo da nova temporada.

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