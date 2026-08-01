Hamza Abdelkarim não esperou o fim de suas férias de verão após a participação com a seleção do Egito na Copa do Mundo, mas tomou uma decisão que pode desenhar os contornos de seu futuro precocemente. O jovem atacante egípcio interrompeu suas férias e retornou ao Barcelona desde o primeiro dia do período de preparação, colocando diante de si um único objetivo: convencer o técnico alemão Hansi Flick de que merece um lugar entre as estrelas do time principal.

E poucas semanas depois, parece que seu plano segue como ele queria; pois se transformou em um dos rostos mais destacados da pré-temporada e começou a colher elogios dentro do clube catalão, após continuar apresentando atuações fortes que confirmam que ele possui os predicados necessários para se impor no cenário.

Hamza foi titular nos dois amistosos que o Barcelona disputou contra Como e Birmingham, e conseguiu chamar a atenção com sua atuação de destaque, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

E durante o confronto realizado na noite de sexta-feira na Inglaterra, o atacante egípcio foi o astro incontestável da partida, após marcar dois gols, um deles de pênalti que ele próprio conquistou, apresentando uma exibição que confirmou a impressão positiva que deixou na comissão técnica.

E sua marca não se limitou apenas aos gols, mas ele demonstrou movimentações inteligentes e um posicionamento ideal dentro da área, além de uma personalidade forte e grande ousadia apesar da pouca idade. Hamza disse após a partida: "Foi incrível, e espero marcar mais gols."

Getty Images

De jogador desconhecido a um dos talentos mais destacados

Quando o Barcelona concluiu os trâmites para contratar Hamza por empréstimo do Al Ahly em janeiro passado, seu nome não era conhecido por grande parte dos torcedores do clube catalão.

Mas no Egito, ele era visto havia anos como um dos talentos ascendentes mais destacados, ao ponto de muitos o considerarem o sucessor natural do craque Mohamed Salah, graças à rápida evolução que seu nível apresentou.

E apesar de alguns trâmites burocráticos terem adiado sua primeira aparição pelo Barcelona até o mês de março, isso não o impediu de se firmar rapidamente.

Hamza precisou de menos de três meses com o time juvenil (Juvenil A) para convencer a comissão técnica e a direção esportiva de seu potencial.

E seus níveis de destaque levaram o Barcelona a acionar a cláusula de compra, no valor de 1,5 milhão de euros, presente no acordo de empréstimo com o Al Ahly, garantindo que o clube catalão mantivesse o jogador em seus quadros, em um passo que reflete a dimensão da confiança em seu potencial e em seu futuro.

IMAGO

Copa do Mundo e depois retorno direto ao Barcelona

E o verão de Hamza não parou na transferência definitiva para o Barcelona, mas ele recebeu uma convocação para representar a seleção do Egito na Copa do Mundo.

O jovem atacante participou de quatro dos cinco jogos que a seleção egípcia disputou, e só ficou de fora do confronto contra a Argentina nas oitavas de final, que marcou a eliminação do Egito do torneio no dia 7 de julho.

E apesar do grande esforço que empregou durante o torneio, ele teve apenas uma semana de descanso, antes de retornar em 13 de julho ao centro de preparação do Barcelona, colocando um objetivo claro diante de seus olhos: conquistar a confiança de Hansi Flick.

E após a partida contra o Birmingham, ficou claro que ele segue na direção certa. O jogador disse após o confronto: "Foi incrível, claro. Estou muito feliz, e espero que eu e o time continuemos trabalhando e melhorando a cada partida. Eles foram um adversário forte e têm grandes capacidades físicas."

E acrescentou: "Ainda somos um time jovem, e estamos nos conhecendo melhor dentro de campo, e isso fortalece a confiança entre todos os integrantes do grupo. E espero conseguir marcar mais gols."

Getty Images

Elogio especial e forte concorrência

As atuações de Hamza não passaram sem chamar a atenção de Hansi Flick, que fez questão de elogiar o atacante egípcio, tanto do ponto de vista técnico quanto pessoal. E esse elogio é um indicativo importante do lugar que o jogador começou a ocupar nos cálculos da comissão técnica.

O técnico alemão disse: "Acho que ele é um jogador muito humilde, e tem uma personalidade fantástica e um grande potencial. É um atacante que sabe se posicionar bem dentro da área, e está sempre atento ao desenrolar do jogo, e é exatamente isso que eu peço de um atacante de área."

E Hamza sabe que a concorrência não será fácil, especialmente porque o Barcelona trabalha para reforçar seu setor ofensivo durante a atual janela de transferências de verão, e coloca o argentino Julián Álvarez no topo de suas prioridades.

Mas o atacante egípcio também sabe que Flick não hesita em dar oportunidade aos jovens talentos, e já provou isso ao escalar diversos jogadores da academia "La Masia", do Barcelona Atlètic e do time juvenil no time principal. Por isso, Hamza continua aproveitando cada minuto que recebe, buscando provar que merece permanecer no elenco do time principal.

E com apenas dezoito anos de idade, Hamza vive um ano excepcional que pode representar o ponto de virada mais importante de sua carreira futebolística. Ele começou o ano de 2026 como jogador emprestado ao time juvenil do Barcelona, depois participou com a seleção do Egito na Copa do Mundo, antes que o clube catalão acionasse a cláusula de compra de seu contrato de forma definitiva, e ele conseguisse a oportunidade de se juntar ao centro de preparação do time principal se preparando para a nova temporada.

E agora, graças a seus gols, sua atuação em evolução, sua mentalidade profissional, e ao trabalho árduo que apresenta dia após dia, o atacante egípcio se aproxima de realizar seu maior sonho: convencer Hansi Flick de forma definitiva de que está pronto para vestir a camisa do Barcelona com o time principal.