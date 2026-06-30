Haaland: Nossas chances são mínimas contra o Brasil

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, considera que, após superar a Costa do Marfim, as chances da seleção de seu país de se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 são mínimas.

Haaland levou a seleção da Noruega à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, após marcar o gol da vitória nos últimos minutos contra a Costa do Marfim (2 a 1), na noite desta terça-feira, nas 16 de final.

A seleção da Noruega se prepara para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo à noite, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Haland disse em declarações à imprensa após a partida: “Nossas chances são mínimas. Enfrentar o Brasil nas oitavas de final é um desafio que precisamos superar. Todos na Noruega estão comemorando agora”.

Ele acrescentou, segundo o site “Foot Mercato”: “Essa união entre nossa equipe e todo o país em torno da seleção nacional nos ajuda a ter um desempenho melhor”.

E continuou: “Agora seguimos para as oitavas de final, onde enfrentaremos uma equipe excelente, e não será fácil. Será difícil passar por essa fase. Não sei se vamos conseguir. Nos preparamos bem e continuamos totalmente prontos”.

Vale lembrar que Haaland é uma das maiores estrelas em destaque na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado 5 gols em 3 partidas que disputou, embora não tenha jogado contra a França na última partida da fase de grupos.