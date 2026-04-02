Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

Traduzido por

Haaland fica atrás de Mbappé e Vinícius na disputa fora dos gramados

Real Madrid
Manchester City
La Liga
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Espanha

Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, a dupla do Real Madrid, superaram Erling Haaland, atacante do Manchester City, em uma disputa emocionante fora dos gramados.

O jornal “AS” informou que Mbappé e Vinícius lideram a lista dos jogadores mais bem pagos da Europa.

O jornal espanhol divulgou a lista de salários revelada pelo jornal “L'Équipe”, na qual Mbappé e Vinícius recebem 2,67 milhões de euros por mês, superando Haaland.

O norueguês Haaland recebe do Manchester City um salário mensal de 2,63 milhões de euros.

Já Harry Kane e Jamal Musiala, a dupla do Bayern de Munique, recebem um salário mensal de 2,1 milhões de euros cada um.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Publicidade