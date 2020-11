Todos os vencedores do Prêmio Golden Boy; Haaland leva em 2020

Prêmio entregue pelo jornal italiano Tuttosport reconhece os principais jogadores com 21 anos ou menos. Rooney, Messi, Agüero e Pato já venceram

Nesse sábado (21), o jovem atacante do , Erling Haaland foi anunciado como o vencedor do prêmio Golden Boy de 2020. A honraria, entregue pelo jornal italiano Tuttosport, reconhece os melhores jogadores com 21 anos ou menos que atuam em times das principais ligas europeias.

Com a conquista do prêmio em 2020, Haaland se junta a nomes como Wayne Rooney, Lionel Messi, Alexandre Pato, Mario Balotelli, entre tantos outros. Alguns se afirmaram como importantes jogadores em seus clubes e seleções, já outros não passaram de promessas.

Em 2020, o prêmio de Haaland foi seguido por Ansu Fati ( ) e Alphonso Davies ( de Munique), que completaram o pódio. Em quarto e quinto lugares ficaram Jadon Sancho (Borussia Dortmund) e Eduardo Camavinga ( ).

Na temporada 2019/20, Haaland participou de 40 jogos e marcou impressionantes 44 gols, além de dar 10 assistências. Na atual campanha (2020/21), o atacante norueguês continua a mostrar números expressivos. Em 11 partidas pelo Dortmund, Haaland marcou 11 gols e ainda deu três passes para gol.

Confira abaixo todos os vencedores do prêmio Golden Boy.