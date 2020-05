Haaland e Dortmund: quanto tempo o futebol europeu ficou sem comemorar um gol?

Haaland foi o primeiro a balançar as redes no retorno da Bundesliga; último gol na Europa antes da paralisação do futebol havia sido do Leverkusen

A foi a primeira grande competição na Europa a retornar. Isso só foi possível graças ao sucesso das medidas do governo da na contenção do novo coronavírus e ao cuidadoso protocolo de higiene e distanciamento elaborado para a realização dos jogos, que prevê até que os próprios atletas lavem seus uniformes.

Mas após mais de dois meses de paralisação, cinco jogos marcaram a reabertura da competição e os gols finalmente voltaram a aparecer. No total, a bola morreu no fundo das redes em 12 oportunidades, com destaque para a goleada do Borussia Dortmund diante do Schalke 04 e o empate entre RB Leipzig e Freiburg.

E sem surpresas, o primeiro gol no retorno do futebol foi de Erling Haaland, a mais nova sensação da Bundesliga. Logo aos 28 minutos do primeiro tempo, o atacante norueguês aproveitou cruzamento de Hazard após bela troca de passes e abriu o placar.

A comemoração foi diferente, sem meditação e sem nenhum contato com os companheiros, mas também vale. O jovem de 19 anos chega agora a dez tentos marcados em apenas nove jogos pela Bundesliga nesta temporada.

Mas após 65 dias sem gols pela Europa, você ainda lembra quem fez o último gol antes da paralisação?

65 dias atrás...

O último gol pelas grandes competições europeias também foi marcado por um time alemão. No dia 12 de março, ainda com torcida no estádio, o foi à encarar o FC pela partida de ida das oitavas de final da .

Mesmo jogando fora de casa, o clube alemão saiu com a vitória por 3x1, dando um passo importante rumo à classificação. E o último gol do jogo foi marcado aos 88 minutos, por Leon Bailey.

Após receber passe na esquerda, o canhoto cortou para o meio e bateu de perna direita no ângulo, marcando um golaço para dar números finais à partida e ao futebol europeu. Talvez só não imaginava que seria por tanto tempo.