Gvardiol revela os bastidores da saída de Guardiola e o verdadeiro rosto de Maresca

O Manchester City vive o início de uma nova era com o técnico italiano Enzo Maresca, que assumiu o cargo em substituição ao espanhol Pep Guardiola, após uma década inteira de sucessos e conquistas. E enquanto todas as atenções se voltam para a capacidade do novo treinador de dar continuidade à trajetória de conquistas, o zagueiro croata Josko Gvardiol veio a público com uma clara mensagem de apoio, afirmando que Maresca é a "escolha ideal" para comandar a equipe, mesmo consciente de que o novo projeto precisará de tempo até dar frutos.

O zagueiro do Manchester City expressou sua total confiança na capacidade do novo treinador Enzo Maresca de conduzir a equipe na próxima etapa, ressaltando que a diretoria o escolheu por possuir as qualidades que o credenciam ao sucesso.

O clube inglês havia confiado a missão a Maresca para suceder a lenda Pep Guardiola, que encerrou sua passagem pela equipe no fim da temporada passada, após dez anos repletos de títulos e conquistas.

O treinador italiano assinou um contrato de três anos, depois de ter obtido sucessos notáveis em suas passagens anteriores, com destaque para a conquista do título da segunda divisão inglesa (Championship) com o Leicester City, além de ter conduzido o Chelsea à conquista da Copa do Mundo de Clubes.

Maresca comandou o Manchester City pela primeira vez no amistoso disputado no sábado em Hong Kong, que terminou com a derrota da equipe para a Inter de Milão nos pênaltis.

Gvardiol disse, em declarações reproduzidas pela emissora britânica "BBC": "O nível é muito alto, e a escolha dele como treinador da equipe se deu por um bom motivo. Acredito que ele tem grande competência e ideias novas, e precisamos também ver o que vamos apresentar no que diz respeito ao estilo de jogo, à forma de futebol que vamos adotar e aos esquemas táticos."

E prosseguiu: "Acredito que ele é a escolha ideal, mas isso precisa de algum tempo. Tudo é novo para nós, e trocar de treinador não é algo fácil, então vamos precisar de um período para nos adaptar. Nossa missão é ajudá-lo o máximo possível, ouvir suas instruções e tentar nos adaptar o mais rápido possível."

O zagueiro croata também revelou detalhes do primeiro encontro com seu novo treinador, dizendo: "Encontrei-me com ele e conversamos um pouco sobre a minha lesão, sobre nosso estilo de jogo e sobre como eu jogava sob o comando de Pep Guardiola, e foi praticamente isso tudo o que falamos entre nós."

Getty Images

Todos nós sentíamos que a saída de Guardiola estava próxima

Gvardiol também falou sobre o fim da era Pep Guardiola, afirmando que os jogadores do Manchester City sentiam que o técnico espanhol estava perto de partir, mesmo antes do anúncio oficial de sua decisão.

O zagueiro croata havia ficado afastado dos gramados por cinco meses na temporada passada, após sofrer uma fratura no osso da perna direita no mês de janeiro, antes de retornar para atuar em duas partidas no mês de maio.

Durante esse período, espalharam-se especulações sobre o futuro de Guardiola, antes que o técnico espanhol definisse sua situação anunciando a saída na última semana da temporada.

Gvardiol disse: "Há quem ache que ele deveria ter nos contado sua decisão mais cedo, e outros pensam o contrário. Acredito que o momento foi perfeito, porque, se ele nos tivesse contado mais cedo, talvez isso nos afetasse psicologicamente."

E prosseguiu: "Sabíamos que ele nos comunicaria sua decisão em algum momento. Ele passou dez anos aqui, e era natural que precisasse de algum descanso e afastamento. Sentíamos que esse momento estava se aproximando."

E completou o zagueiro do Manchester City: "Na temporada 2024-2025, ele estava indeciso entre ficar e partir, e então decidiu continuar, o que foi ótimo porque nos deu uma temporada a mais para tentar conquistar títulos."

E acrescentou: "Duas temporadas atrás, vivemos um período muito difícil, no qual não conquistamos nenhuma vitória em 13 partidas seguidas. Infelizmente, chegou a hora de sua saída, mas quem sabe? Talvez ele volte daqui a seis meses, quando recuperar sua energia."

Getty Images

Rúben Dias é o mais próximo de usar a braçadeira de capitão

Gvardiol abordou a questão da capitania do Manchester City na nova temporada, após a saída do português Bernardo Silva para o Real Madrid ao fim de seu contrato, e a transferência do veterano zagueiro John Stones para a Inter de Milão em uma negociação de graça.

Gvardiol havia disputado todas as quatro partidas da seleção da Croácia na Copa do Mundo deste verão, antes da eliminação nas oitavas de final diante de Portugal, em uma partida que teve o gol de empate dos croatas anulado nos momentos finais após a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Seu companheiro no Manchester City, Rúben Dias, atuou pela seleção portuguesa na mesma partida, enquanto o meio-campista Rodri conduziu a seleção da Espanha à conquista do título da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, Gvardiol garantiu sua permanência no Manchester City após assinar um novo contrato de cinco anos.

Ao ser questionado sobre quem seria o novo capitão da equipe, disse: "É difícil falar sobre isso agora, e precisamos esperar para ver o que vai acontecer."

E acrescentou: "Rúben Dias é um dos líderes dentro da equipe, e é provável que assuma esse papel de forma mais ampla no próximo período, talvez se tornando o capitão principal."

E encerrou suas declarações dizendo: "Ele vai precisar do apoio dos jogadores que passaram mais anos dentro do clube, e, se a escolha recair sobre mim para assumir essa responsabilidade, estarei preparado para ela."