Guus Til fez nesta terça-feira, contra o FC Eindhoven (3 a 0), seus primeiros minutos pelo PSV desde a Copa do Mundo. "Eu teria preferido ter ficado um pouco mais de férias, mas você sabe como funciona", disse em entrevista à ESPN.

Til relembra a Copa do Mundo com sentimentos mistos. A Holanda já foi eliminada nos 16 avos de final por Marrocos, que cobrou melhor os pênaltis após uma partida emocionante. "É um sentimento dúbio. Uma experiência fantástica, mas o resultado não foi o que queríamos."

O jogador do PSV atuou por apenas 31 minutos na Copa do Mundo, no segundo tempo da partida da fase de grupos vencida por 5 a 1 contra a Suécia. "Eu estava sempre pronto para entrar. Foram 31 minutos, aparentemente não dava para ser mais do que isso."

Não se pode dizer que tenha havido realmente uma pausa depois da Copa do Mundo, lamenta o meio-campista que também atua no ataque. "Depois da Copa do Mundo, consegui curtir uma semana e meia de férias e depois começa tudo de novo. Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais, mas você sabe como funciona."

Til não manteve os treinos durante as férias. "Fiquei dez dias sem fazer nada, se você não se importa", disse o internacional holandês, que usou a braçadeira de capitão no dérbi da Cidade da Luz contra o Eindhoven.

Se Til será titular no domingo contra o AZ, no duelo pela Supercopa da Holanda, ainda é uma questão em aberto. "Não sei, vamos ver. Hoje foram 60 minutos, o resto depende do treinador."