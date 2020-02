Gustagol de saída? Inter e Fortaleza são possíveis destinos

O centro-avante do Corinthians não foi relacionado para o clássico e pode retornar ao Leão em breve ou ir para o Internacional

Não relacionado para o clássico de sábado contra o São Paulo , Gustagol pode ser o primeiro jogador a deixar o depois da eliminação da Libertadores.

Segundo o Globoesporte.com , o atacante foi visto por um torcedor em uma padaria de capital paulista, conversando com seu empresário sobre um possível novo empréstimo ao .

Tanto o empresário, quanto a diretoria do Leão negam que exista uma negociação para o retorno de Gustavo a Fortaleza Mas, de acordo com o Globoesporte, o atacante mantém conversas com outro clube e pode ser emprestado em breve.

Outra possibilidade é de que ele seja emprestado ao . Segundo o Yahoo!, um cartola corinthiano já confirmou o interesse colorado por Gustavo, mas os valores ainda não teriam sido definidos.

Por conta da precoce eliminação da Libertadores, até abril o Corinthians disputa apenas o e, com uma receita abaixo de esperado , a saída de Gustavo é vista pela diretoria alvinegra como um alívio na folha salarial do clube. Além disso, para mesma posição, o tem ainda Vágner Love e Boselli.

Com contrato até dezembro de 2022, o atacante acumula 15 gols em 69 partidas, somando suas duas passagens pelo Corinthians. Já no Fortaleza, o desempenho foi bem melhor, com 30 gols marcados em 45 partidas disputadas, rendendo elogios do técnico Rogério Ceni.