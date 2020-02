Eliminação na Libertadores causa rombo financeiro no Corinthians: entenda

O clube contava com os valores das premiações da competição

A eliminação do Corinthians na Pré-Libertadores afetou não só a parte esportiva do time, mas também a financeira. Isso porque, para fechar as contas do ano, o clube paulista estava contando com premiações da competição, segundo o Blog do Capelo, no Globoesporte.com.

A previsão da diretoria alvinegra, conforme dito pelo próprio presidente Andrés Sanchez, era de chegar às oitavas de final da Libertadores, o que renderia ao clube aproximadamente R$ 20 milhões. Ou seja, agora o vai contar com R$ 20 milhões a menos na receita do ano.

Além disso, clube pretende chegar em 7º lugar no Brasileirão e, também, às oitavas de final da Copa do - esta é a única certa até agora, já que é a fase em que o clube paulista vai entrar na disputa da competição.

As fases ambicionadas pela diretoria eram puramente por questões financeiras, nas questões esportivas as expectativas para o eram bem maiores, principalmente na Libertadores.