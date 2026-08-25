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Khaled Mahmoud

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Guimarães revela seu plano curioso para comemorar os títulos do Arsenal

B. Guimaraes
Arsenal
Premier League
Brasil
England

Guimarães promete escrever uma "era de ouro" com o Arsenal

O internacional brasileiro Bruno Guimarães demonstrou grande entusiasmo em fazer parte do projeto técnico do treinador Mikel Arteta no Arsenal, ressaltando sua vontade de contribuir para a construção de uma "era dourada" e de conquistar todos os títulos possíveis com o clube londrino, após sua transferência do Newcastle United em uma negociação avaliada em 75 milhões de libras esterlinas.

O Arsenal havia iniciado a defesa de seu título na Premier League com uma vitória expressiva sobre o Coventry City por 3 a 0 no estádio Emirates, poucos dias depois de erguer a Supercopa da Inglaterra após superar o Manchester City pelo mesmo placar em Cardiff.

Guimarães ficou de fora da partida de abertura por causa de uma lesão leve na parte inferior do abdômen sofrida durante o confronto com o City, indicando que segue se adaptando ao novo método de trabalho e aos companheiros de equipe.

Guimarães, em entrevista ao canal "Men In Blazers" no YouTube, destacou sua flexibilidade tática e sua disponibilidade para atuar em qualquer posição no meio-campo de acordo com a visão de Arteta, afirmando: "Deixei clara minha total disposição para jogar em qualquer posição que o treinador definir. Nós não colocamos limites nas nossas ambições, mas sim competimos por todos os títulos, e o potencial que este time possui é enorme e nos dá uma grande chance de conquistar diversos títulos."

Sobre os títulos que almeja acrescentar à sua galeria, o astro brasileiro disse, segundo o jornal britânico "The Sun": "Eu gostaria de vencer a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga; tudo é possível, tudo o que eu quero é vencer, não importa o que aconteça, e, como eu disse, sou uma pessoa muito competitiva e cada título tem grande importância para mim."

Premier League
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E acrescentou: "Naturalmente, vencer a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa terá um sabor muito especial. Tenho bastante espaço para as tatuagens dos títulos, não sei exatamente onde vou colocá-las, mas talvez na minha perna."

E prosseguiu: "O número da minha camisa e a história que meu pai viveu me dão uma inspiração dobrada. Toda vez que visto essa camisa, lembro a mim mesmo de onde eu vim e de onde veio a minha família; não só o meu pai, mas a minha mãe e todos. Eles me dão a motivação para seguir em frente e a paixão pelo sucesso, aconteça o que acontecer."

E concluiu: "Essa é a mentalidade que quero incutir nos meus filhos quando crescerem, pois a minha família percorreu um caminho muito longo, e chegou a hora de progredir e evoluir ainda mais. Meu pai sempre acreditou em mim, e minha mãe também. E nos momentos em que quis desistir quando era criança, e quando recebi a primeira rejeição na minha carreira, eles me disseram: 'Não, você não vai desistir'. Aquele momento foi extremamente decisivo, e hoje eu me descrevo como um guerreiro porque passei por inúmeras circunstâncias e dificuldades na minha vida."

Vale lembrar que o Arsenal se prepara para enfrentar o Aston Villa na próxima segunda-feira, com a possibilidade de participação do defensor inglês Ezri Konsa contra sua antiga equipe após sua chegada ao Arsenal em uma negociação que atingiu 51 milhões de libras esterlinas.

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