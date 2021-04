Inter de Ramírez e Santos de Holan decepcionam em estreia na Libertadores

Os atuais campeões brasileiro e continental foram derrotados por Always Ready e Barcelona de Guayaquil, respectivamente

Quando os atuais vice-campeões do Brasileirão e da Libertadores entram em campo, é normal que a expectativa esteja alta. Foi o que aconteceu nas estreias de Internacional e Santos na fase de grupos desta edição da Libertadores da América, mas as duas equipes sofreram derrotas sem conseguirem demonstrar em campo uma bom futebol.

Jogando contra o Always Ready, da Bolívia, no campo de maior altitude desta edição do torneio (3,6 mil metros acima do nível do mar), o Internacional sofreu para lidar com o ar rarefeito. Mas a derrota por 2 a 0 também ficou marcada por um Inter que, desde o apito inicial, não se encontrou no jogo. A equipe comandada pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez sofreu para lidar com a pressão imposta pelos bolivianos e abusou dos chutões – que não renderam muitas jogadas perigosas contra o oponente.

Os gols do Always Ready vieram na segunda etapa. Saucedo abriu a contagem logo após o intervalo e Algarañaz ampliou já nos acréscimos. O Internacional volta a campo neste sábado (24), contra o Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho, e seu próximo duelo pela Libertadores será na próxima terça-feira (27), contra o Deportivo Táchira, da Venezuela.

Já o Santos, que garantiu sua vaga depois de passar pelos desafios da pré-Libertadores, fez história de maneira negativa em sua estreia nesta edição da fase de grupos. O time treinado pelo argentino Ariel Holan (que repetiu a escalação do encontro de volta diante dos argentinos do San Lorenzo, um empate por 2 a 2 ainda pela fase pré) foi derrotado por 2 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil em plena Vila Belmiro. Foi a primeira vez que o Alvinegro Praiano estreou com revés em sua casa na fase de grupos da competição.

Em meio à chuva que abateu-se sobre a Vila Belmiro, os atuais vice-campeões continentais não foram superiores em nenhum momento da partida. Os equatorianos começaram pressionando e foram melhores até o final. Carlos Garcés abriu a contagem no início do segundo tempo e Pará, contra, ampliou para os visitantes. O Peixe volta a campo nesta sexta-feira (23), contra o Grêmio Novorizontino pelo Paulista, e ainda faz o clássico contra o Corinthians no domingo antes de, na terça-feira (27), completar a maratona de partidas diante do Boca Juniors em Buenos Aires.