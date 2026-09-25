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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Guerra aberta: Real Madrid muda sua política institucional

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

O clima de tensão aumenta dentro do Real Madrid após a derrota no dérbi da capital espanhola para o vizinho Atlético, pelo placar de 2 a 1.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o departamento de comunicação do Merengue, em vez de manter o silêncio durante o período de data Fifa e tentar resolver os problemas esportivos que a equipe enfrenta, começou uma guerra pública contra os veículos de imprensa que considera "inimigos".

Nesse caso, o clube mirou o jornalista Juanma Castaño, diretor do programa El Partidazo, da rádio Cope, depois que o clube merengue lhe dirigiu uma crítica oficial na última terça-feira, por conta da comparação que ele fez entre o canal do Real Madrid e o veículo "Jara" em um artigo jornalístico, comparação da qual Castaño se desculpou publicamente em seguida.

O clube voltou a mirá-lo novamente ontem, quinta-feira, mas desta vez por meio de suas contas nas redes sociais, onde é seguido por cerca de 230 milhões de pessoas no X e no Instagram, com um vídeo que expõe uma série de polêmicas e questões controversas ligadas ao jornalista ao longo dos últimos anos.

O jornalista Juanma Castaño havia se desculpado pela comparação, mas não recuou de sua posição em relação ao canal do Real Madrid, afirmando que manterá sua opinião até que o canal mude sua forma de trabalhar.

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Essa prática, embora não seja nova, já que ocorre há bastante tempo durante a presidência de Florentino Pérez, registrou desta vez uma mudança, depois de ultrapassar os limites do que era feito de forma privada e se tornar completamente pública e acessível a todos.

A conta oficial do clube na plataforma X, seguida por 49,5 milhões de pessoas, publicou uma reportagem do canal do Real Madrid que expõe todas as questões controversas relacionadas a Castaño.

Ficou claro que há um evidente descontentamento dentro do Real Madrid com as informações e opiniões divulgadas pelos veículos de imprensa e, por isso, o clube decidiu partir para o ataque, colocando todos os responsáveis por transmitir as notícias do clube e comentá-las sob a lupa.

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