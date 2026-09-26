Güler envia recado a Mourinho

Arda Güler, jogador do Real Madrid, enviou uma mensagem forte a José Mourinho, técnico da equipe, depois de apresentar uma atuação de destaque com a seleção da Turquia diante da França, em um momento em que o clube espanhol vive uma crise evidente na construção do jogo a partir do meio-campo desde a saída de Toni Kroos.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Güler, de 21 anos, desponta como um dos principais candidatos a suprir a função que Kroos exercia, especialmente com a crescente cobrança para lhe conceder um papel mais recuado no meio-campo, em vez de utilizá-lo pelas pontas.

Güler recebeu a oportunidade de comandar a seleção turca diante da França por decisão do técnico Vincenzo Montella, e conseguiu aproveitá-la apesar da derrota de sua equipe, tendo sido um dos jogadores de maior destaque na partida e contribuído para gerar perigo e criar chances ofensivas.

O brilho do jogador turco vem em um momento no qual Mourinho enfrenta críticas quanto às suas escolhas no meio-campo do Real Madrid, diante do apoio em Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, enquanto Güler não conseguiu disputar uma partida completa com a equipe merengue ao longo de toda a atual temporada.

Güler espera que o seu nível com a seleção turca lhe dê uma oportunidade maior ao retornar ao Real Madrid, sobretudo porque o período de pausa da data Fifa ainda inclui outros confrontos da Turquia diante da Itália e da Bélgica, o que lhe permite seguir provando suas qualidades na posição de armador.

O Real Madrid busca uma solução para seus problemas na construção das jogadas ofensivas, depois de a equipe ter demonstrado carência de qualidade e de capacidade de controle no meio-campo, uma crise para a qual o clube não encontrou solução clara desde a saída de Kroos, o que faz do brilho de Güler uma nova oportunidade para Mourinho reconsiderar suas funções dentro da equipe.