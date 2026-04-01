Guardiola tomará sua decisão... e o Manchester City já escolheu seu sucessor

A diretoria do Manchester City definiu sua posição inicial sobre o período pós-Pep Guardiola, em meio à incerteza que envolve o futuro do técnico espanhol, a quem resta apenas mais um ano de contrato com o campeão inglês.

De acordo com o renomado especialista em transferências Fabrizio Romano, os dirigentes do clube consideram que o técnico italiano Enzo Maresca é a escolha ideal para suceder Guardiola, caso este decida se despedir no próximo verão ou no seguinte, especialmente devido à total convicção em suas capacidades técnicas e seu profundo conhecimento da filosofia do clube.

Romano esclareceu, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, que o Manchester City não tem qualquer intenção de dispensar Guardiola, já que o técnico espanhol conta com total confiança da diretoria, que lhe dá liberdade para tomar a decisão final sobre seu futuro.

Por outro lado, Guardiola continua lidando com calma com seu futuro, referindo-se repetidamente na próxima temporada em suas declarações, ao mesmo tempo em que lembra constantemente que seu contrato se estende por mais um ano, sem definir sua posição definitiva até o momento.

Nesse mesmo contexto, Maresca não foi cogitado para assumir o comando do Manchester United ou do Tottenham, ciente do grande apreço de que goza dentro do Manchester City e na expectativa de poder assumir a função no futuro.

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