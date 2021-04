Guardiola se junta às críticas à Superliga: "Não é esporte"

Técnico do Manchester City, um dos integrantes da nova competição, deu sua opinião sobre a polêmica

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, se juntou aos críticos da Superliga Europeia. A competição criada no domingo (18), em que os clubes fundadores estariam sempre garantidos na competição, diferente de como funciona na atual Champions League. A Fifa também se uniu com a Uefa contra a ideia.

"Poucas horas antes do comunicado ser divulgado eles me disseram que íamos divulgar um comunicado. A declaração está lá, mas ninguém fala claramente com mais detalhes sobre o que será criado", afirmou Guardiola.

"Os presidentes podem falar com mais clareza sobre os rumos do futebol. É desconfortável para nós porque não temos todas as informações. Posso te dar minha opinião, mas não mais que isso", acrescentou ele.

"Eu adoraria que o presidente do comitê fosse ao redor do mundo e explicasse como tomamos essa decisão. Eu apoio o meu clube. Amo fazer parte deste clube. Mas também tenho minha opinião; agora é apenas uma declaração. É por isso que é desconfortável para os técnicos", continuou ele.

Na sequência da coletiva de imprensa, nesta terça-feira (20), Pep foi mais direto e deu sua opinião sobre a polêmica da semana na Europa. Confira a revolta gerada em outros jogadores, clubes e a posição das entidades clicando aqui.

"Não é um esporte se o sucesso está garantido ou se não importa quando você perde. Já disse muitas vezes que quero uma Premier League de sucesso, não apenas com uma equipe no topo. Como disse, não tenho todas as informações. Eu tenho algumas informações. Se você me perguntar por que essas equipes foram selecionadas para jogar esta competição hipotética no futuro... esporte, não é um esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe", analisou o espanhol.

"Chegando a este ponto, a UEFA fracassou. Eles têm que esclarecer todas as informações. Eles têm que esclarecer e deixar bem claro qual é o próximo passo e então as pessoas podem decidir o que fazer. Então temos que ir juntos tanto quanto possível. Mas, ao mesmo tempo, não sermos cínicos. Todo mundo pensa por si mesmo. A UEFA pensa por si", concluiu ele.