Fifa se une à Uefa contra a Superliga: "Tem que respeitar o futebol e a história"

"É preciso respeitar o futebol e a história", disse o dirigente, que prometeu apoio ao presidente da UEFA

Após o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmar que a Superliga Europeia, veio para salvar o futebol, Gianni Infantino, mandatário da Fifa, foi enérgico em seu discurso contra o projeto dos clubes. A criação da nova competição, lançada no domingo (18), o que gerou revolta no mundo do futebol e nas redes sociais.

"Deixe-me ser muito claro. A FIFA é construída sobre os verdadeiros valores do esporte. A FIFA é claramente contra esta Superliga. A UEFA e o futebol europeu têm todo o meu apoio", garantiu ele.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

(Foto: Getty Images)

“O futebol tem que ser unido. Todos nos lembramos do gol de Paolo Rossi na final da Copa do Mundo, por exemplo. a mágica. Passei muito tempo na UEFA. Trabalhei para manter o modelo do futebol na Europa. Acessos, rebaixamentos... Eu defendo esse modelo. Temos de protegê-lo", continuou ele.

Por fim, lançou um aviso aos clubes "rebeldes" que fundaram a Superliga. "Esses clubes são responsáveis ​​por suas ações. Você não pode ficar no meio. Eles dizem 'Você está conosco ou contra nós'. Você tem que respeitar organizações, ligas, UEFA, FIFA, a história... Futebol é esperança. Eu entendo que a situação se complica com a pandemia, mas devemos estar juntos para superá-la".

A FIFA está, portanto, ao lado da UEFA, contra os membros da Superliga Europeia: Real Madrid, Barcelona, ​​Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Inter de Milão, Milan e Juventus.