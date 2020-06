Como lesão de Aguero abre caminho para Gabriel Jesus ter melhor temporada pelo City

Com contusão de Aguero, Gabriel Jesus pode bater melhor marca de gols na carreira e ganhar novas oportunidades de brilhar na Liga dos Campeões

Após a goleada sobre o Burnley, o confirmou que Sérgio Aguero sofreu uma lesão no joelho esquerdo. É claro que a contusão preocupa o técnico Pep Guardiola e a torcida dos Citizens, mas ela abre espaço para Gabriel Jesus ter sua melhor temporada pelo City e até mesmo em sua carreira.

Quando o brasileiro foi contratado em 2017, todos sabiam que ele não seria titular absoluto da equipe por conta da presença de Aguero, o maior artilheiro da história do clube e um dos principais atacantes da Europa. Porém, Jesus chegou empolgando a todos e marcou sete gols em apenas 11 jogos em sua temporada de estréia.

Com o início meteórico, muitos acharam que seria questão de tempo para o brasileiro arrumar uma vaga na equipe, mas o rendimento do atacante caiu um pouco na temporada seguinte. Então, em 2018/19, Jesus teve seu melhor desempenho na Europa, marcando 21 gols em 47 jogos e igualando seu melhor ano pelo .

No entanto, nesta temporada, o camisa 33 vem tendo boas atuações sob o comando de Guardiola e já balançou as redes 18 vezes em 41 partidas.

Agora, sem Aguero no ataque, Jesus certamente terá mais minutos em campo e precisa de apenas três gols para igualar a melhor marca de sua carreira.

Na , o Manchester City ainda tem mais oito rodadas da Premier League pela frente e no mínimo mais um jogo pela , contra o Newcastle, no próximo domingo (28).

Mais uma chance de brilhar na

Apesar de ter confirmado a lesão, o City não indicou o grau da contusão de Aguero. O argentino vai para ver Ramon Cugat, especialista que tratou das lesões sofridas por Neymar e Gabriel Jesus nos últimos anos. O pai do atacante porém, afirmou à Rádio La Red que o atacante passará por cirurgia.

Assim, a volta de Aguero para a Champions League, que retorna em agosto, ainda é incerta. Claro que o clube fará de tudo para ter seu principal goleador em campo, mas essa pode ser mais uma boa chance para Gabriel Jesus se firmar com Guardiola.

Na partida de ida das oitavas de final, contra o Real Madrid, o brasileiro ganhou a oportunidade de começar como titular mesmo com Aguero disponível e não desapontou. Ele marcou o primeiro gol do City e criou as principais jogadas ofensivas do time, que conquistou a vitória por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu. Após a partida, Guardiola não poupou elogios ao camisa 33.

“Não há jogadores no mundo como ele. Quando joga pelas laterais é muito difícil de parar. Eu o escolhi [para começar o jogo] porque abre muito bem o campo, porque com Varane, Sergio Ramos, Casemiro e Valverde, ir para o combate direto é muito complicado”, destacou o treinador.

Se Aguero não retornar a tempo, essa pode ser a melhor chance de Gabriel Jesus provar seu valor desde que chegou na Europa.