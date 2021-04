Guardiola lembra Rei do Santos e se derrete por Neymar: "Faz o futebol ser melhor"

Em entrevista coletiva antes do duelo pela Liga dos Campeões, o treinador foi só elogios para o brasileiro

Rei de Santos? Foram com essas palavras que os jogadores do Barcelona, impressionados, assistiram a 10, 15 vídeos de Neymar, quando ele ainda jogava no Peixe, antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em 2011. Quem fez a revelação foi o treinador da equipe na época, ninguém menos do que Pep Guardiola.

Quase dez anos depois, os dois voltam a se reencontrar, dessa vez pela Liga dos Campeões da Uefa, nas semifinais do torneio: o PSG, do atacante, enfrenta o Manchester City, do treinador. E, questionado, o catalão relembrou o que achava do craque do Paris Saint-Germain quando ele ainda era jovem e atuava na Vila Belmiro.

Perguntado pelo repórter Fred Caldeira, Guardiola foi só elogios para o futebol de Neymar e ainda relembrou o famoso "trio MSN", que marcou época no Barcelona na última década e saiu com o título da Liga dos Campeões em 2014-15.

"Tenho certeza que se ele ficasse mais tempo no Barcelona, teria vencido duas ou três Champions. Esses três (Messi, Suárez e Neymar) eram imparáveis, o melhor trio que já vi na minha tudo. Ai ele decidiu ir a Paris, que não é uma decisão ruim." relembrou o catalão, eliminado pelo Barça nas semifinais daquele torneio. "Parece ser uma cidade legal, um clube bom. Desejo que Neymar tenha estabilidade, não tenha mais lesões e possa jogar com regularidade."

E a primeira impressão de Guardiola sobre o futebol do jogador foi ainda melhor: na preparação para a disputa do Mundial de Clubes de 2011, o treinador relembrou ver seus comandados ficarem boquiabertos com a qualidade do atleta quando ele ainda atuava no Peixe, fazendo uma alusão a Pelé, considerado o "Rei do Futebol".

De "Rei do Santos" para o jogador que "carrega o Brasil nas costas". Hoje perguntei a Guardiola sobre Neymar e ele deu esse show à parte nos elogios ao brasileiro: pic.twitter.com/s4xyNCaL9O — Fred Caldeira (@fredcaldeira) April 27, 2021

"Antes da partida (final do Mundial de Clubes de 2011), lembro de mostrar 10 ou 15 vídeos de Neymar pelo Santos e falar: 'esse é o Rei de Santos.' E todos eles ficaram boquiabertos, impressionados." afirmou o técnico. "É uma alegria ver Neymar jogar. Como espectador, eu me divirto muito. É legal ver a plasticidade do estilo dele, não só a efetividade e a personalidade. Ele faz o futebol ser melhor."

Naquela ocasião, o Barcelona de Guardiola levou a melhor sobre o Santos de Neymar sem tanta facilidade, vencendo por 4 a 0 e saindo com o título. Dessa vez, se enfrentam pelas semifinais: o primeiro jogo do duelo é nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), com o Manchester City viajando para enfrentar o PSG, no Parc de Princes.