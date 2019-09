"Guardiola é o melhor técnico que já enfrentei", elogia Klopp

Treinador alemão conquistou o prêmio de melhor técnico do mundo, mas não deixou de elogiar o comandante do Manchester City

Jürgen Klopp foi oficialmente nomeado o melhor técnico de futebol do mundo na última segunda-feira (23). O treinador alemão venceu o prêmio The Best e bateu Mauricio Pochettino e Pep Guardiola. Sobre esse último, Klopp afirmou ser, de fato, o melhor técnico que ele já enfrentou.

"Eu os respeito muito. O que Pochettino fez no último ano foi excepcional. Muitas vezes quando você não ganha um título, as pessoas não se lembrar de você, mas ele foi impressionante. Construiu o time passo a passo, mantendo-os juntos. Já Pep Guardiola, o que eu posso dizer? Ele ganhou tantos títulos com seu estilo de jogo. Ele é muito bom. O melhor treinador que já enfrentei. Foi uma honra ser nomeado ao lado dele", falou Klopp ao site oficial da Fifa.

Klopp e Guardiola foram os grandes campeões da última temproada na Inglaterra. Enquanto o técnico do venceu a Premier League,a e a , Klopp levou os Reds a conquistar mais uma .

Klopp se mostrou muito contente em ter recebido o prêmio de melhor do mundo, porém, fez questão de ressaltar a importância do grupo - tanto o de jogadores, como o familiar - para que ele chegasse nesse ponto.

"Em termos de futebol, eu sou o que eu sou por causa dos meus jogadores, mas, como pessoa, eu sou o que sou por causa da minha família, e eu sou muito grato a eles também. Eles são tudo para mim", falou o técnico alemão.