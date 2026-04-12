Guardiola ameaça o Arsenal: a experiência nos dá vantagem na Premier League

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, afirmou que a experiência de sua equipe em conquistar vitórias consecutivas quase perfeitas na reta final da temporada pode dar à sua equipe uma vantagem sobre o Arsenal na disputa pelo título da Premier League.
A equipe do técnico Mikel Arteta perdeu a chance de abrir uma vantagem de 12 pontos na liderança da tabela, no último sábado, após sofrer uma derrota por 2 a 1 para o Bournemouth no Emirates Stadium.
Guardiola acredita que o Manchester City precisará conquistar o máximo de pontos nos oito jogos restantes se quiser ultrapassar o Arsenal, começando pelo confronto contra o Chelsea no domingo, lembrando que o City já havia conquistado nove vitórias consecutivas no final da temporada 2023-2024 para tirar o título do Arsenal.
Guardiola acredita que essa experiência pode ser decisiva, especialmente com o confronto direto entre os rivais no Estádio do Etihad no próximo dia 19 de abril.
O técnico do City disse, em declarações divulgadas pela ESPN: “É preciso vencer todos os jogos, e já fizemos isso no passado; por isso, somos capazes de repetir o feito e talvez saibamos exatamente o que precisamos fazer para conquistar o título”.
Pep continuou: “Agora não estamos em sétimo ou oitavo lugar na Premier League, como aconteceu na temporada passada; estamos em segundo lugar e lutando”.
Enquanto o Arsenal passa por uma fase de declínio nos resultados, parece que o Manchester City começou a recuperar seu melhor nível, já que a equipe de Arteta perdeu três de suas últimas quatro partidas em todas as competições, enquanto o City apresentou um desempenho impressionante contra o Arsenal na final da Copa da Liga e contra o Liverpool na Copa da Inglaterra.
Guardiola acrescentou: “Essa reviravolta deveria ter acontecido no início da temporada para termos mais oportunidades... Não é mesmo?”.
E continuou: “Essa é a realidade. Sempre que pudermos fazer isso, faremos, mas para conquistar o título, precisamos fazer isso a cada três dias”.
O técnico espanhol concluiu: "A equipe não esteve estável ao longo da temporada, mas ainda estamos na briga. Temos a semifinal da FA Cup para chegar à final e vamos disputar a Premier League até o fim. Ainda não acabou."
