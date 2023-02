Guarani x São Bernardo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe o São Bernardo na noite desta quarta-feira (15), em Campinas, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Guarani subiu para o terceiro lugar do grupo B, com 10 pontos e busca um novo triunfo para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase. Richard Rios está suspenso e é desfalque certo no Bugre. Já Bruninho e Derek têm problemas físicos e serão dúvidas.

Do outro lado, o São Bernardo chega descansado após não entrar em campo no fim de semana devido às fortes chuvas que antecederam o duelo contra o Ituano. O time chega empolgado após vencer o Corinthians.

Prováveis escalações

Escalação do Guarani: Tony, Alvariño, Lucão, Castán, Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Isaque, Giovanni Augusto, Bruno José e Jenison.

Escalação do São Bernardo: Alex Alves, Hélder, Romércio, Rafael Vaz, Jeferson, Rodrigo Souza, Vitinho, Chrystian, Arthur Henrique, Léo Jabá e João Carlos.

Desfalques

Guarani

Richard Rios está suspenso.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?