Guarani x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela última rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Palmeiras entram em campo na tarde deste domingo (5), no Brinco de Ouro da Princesa, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play.

Quarto colocado do grupo B com 13 pontos, o Guarani não tem mais chances de se classificar, nem corre o risco de rebaixamento. Desta forma, o Bugre vai campo para "cumprir tabela". Luciano Castán, suspenso, é desfalque, enquanto Matheus Barbosa, Kozlinski e Mayk retornam após lesões.

Já o Palmeiras está na liderança do grupo D com 27 pontos, mas sabe que precisa vencer para encerrar a primeira fase com a melhor campanha da chave e do campeonato, o que lhe daria o direito de decidir os próximos confrontos em casa. Marcelo Lomba e Atuesta estão lesionados, enquanto o técnico Abel Ferreira tem dúvidas sobre escalar Endrick, Dudu, Gabriel Menino e Jailson, já que o quarteto está pendurado.

Prováveis escalações

Escalação do Guarani: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Jamerson; Wenderson, Richard Rios e Giovanni Augusto; Bruninho, Bruno José e Jenison.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Desfalques

Guarani

Luciano Castán está suspenso.

Palmeiras

Marcelo Lomba e Atuesta estão no departamento médico.

Quando é?