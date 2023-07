Guarani x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Londrina se enfrentam na manhã deste sábado (8), no Brinco de Ouro, em Campinas, a partir das 11h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota no jogo passado, o Guarani caiu para o nono lugar, com 22 pontos. O Bugre terá o apoio de sua torcida para voltar a vencer e ficar próximo do G-4. Alvariño e Diogo Mateus são ausências certas.

Do outro lado, o Londrina também perdeu e segue dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 11 pontos. A equipe paranaense também possui baixas confirmadas.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Yan Henrique, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Bruno José, Bruninho e Derek..

Londrina: Neneca; Léo Morais (Natham), Gabriel, Patrick e Nicolas; João Paulo, Moisés Gaúcho (Pedro Cacho) e Higor Leite; Paulinho Moccelin, Iago Dias e Clinton.

Desfalques

Guarani

Diogo Mateus e Alvariño cumprem suspensão.

Londrina

Ezequiel e Bruno Jardel estão suspensos.

Quando é?