Guarani x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani recebe o Ituano na noite desta sexta-feira (28), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com duas vitórias, o Guarani entra em campo defendendo a liderança do campeonato. O técnico Bruno Pivetti tem todo o elenco disponível para o duelo desta sexta.

Do outro lado, o Ituano vem de eliminação na Copa do Basil e agora fica totalmente concentro na Série B, onde acumula um triunfo e uma derrota até o momento, ocupando o 11º lugar.

Prováveis escalações

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alan, Santos, Lucão e Mayk; Régis e Wenderson; Alvariño, Isaque e Bruninho.

Ituano: Jefferson; Pacheco, Rafael Pereira, Frazan e Jonathan; Lucas Siqueira, Marcelo Freitas, Rafael Carvalheira e Eduardo Person; Paulo Victor e Diego Quirino.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?