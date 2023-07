Guarani x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (23), no Estádio Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Atlético-GO se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Guarani segue na briga para entrar no G-4 da Série B. Com 29 pontos, o Bugre soma oito empates, cinco empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 53%.

Para o confronto, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com Matheus Barbosa, Bruno José e Walber, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Como possíveis substitutos, Lucas Araújo, Isaque e Alvariño têm chances de ocupar essas posições.

Do outro lado, o Atlético-GO, que vem de duas vitórias e cinco empates, aparece no meio da tabela, com 27 pontos conquistados e 50% de aproveitamento. O técnico interino, Anderson Gomes, contará com os retornos de Bruno Tubarão, que cumpriu suspensão no empate com o Mirassol por 2 a 2.

Em 18 partidas realizadas entre as equipes, o Atlético-GO conquistou nove vitórias, enquanto o Guarani obteve cinco, além de quatro empates. No último confronto válido pela Série B de 2019, o Bugre saiu vitorioso com o placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges, Diogo, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Atlético-GO: Ronaldo; Tubarão, Gazal, Emerson Santos e Heron; Matheus Sales, Rhaldney e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Sillas. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Desfalques

Guarani

Matheus Barbosa, Walber e Bruno José, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques, assim como Pegorari, lesionado.

Atlético-GO

Rodrigo Soares e Alix Vinícius, lesionados, e Luiz Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Quando é?