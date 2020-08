Griezmann por João Félix? O que se sabe sobre a possível troca entre Barcelona e Atleti

A oferta foi feita pelo Barça dias antes do 8 a 2 na Liga dos Campeões e recusada pelo presidente colchonero, que não descarta a volta do francês

Um troca "impactante" agitou os bastidores de dois gigantes espanhóis. O tinha a intenção de trocar Antoine Griezmann por João Félix, jovem do . A operação foi proposta pelo time catalão, mas os colchoneros recusaram.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A notícia foi estampada na capa do jornal Marca desta sexta-feira, 28 de agosto. A negociação aconteceu dias antes do 8 a 2 sofrido pelo Barça na Liga dos Campeões diante do de Munique. Ou seja, foi antes mesmo do pedido formal de Leo Messi para deixar a Catalunha.

Mais times

Segundo o jornal, a intenção do Barcelona de mandar Griezmann de volta para o Wanda Metropolitano surpreendeu o próprio Atlético. Vale relembrar que o Barça pagou ao time de Madri cerca de 120 milhões de euros para contratar o francês. Já o português deixou o após o Atleti investir mais de 127 milhões de euros em sua contratação.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético, ouviu a proposta do clube catalão e a recusou. Há alguns meses, os colchoneros já haviam recusado mais de 150 milhões de euros pelo jovem atacante. Convencido de que João Félix é o futuro do clube, Gil Marín não quer negociar o jogador.

Mais artigos abaixo

Porém, o CEO colchonero não descartou por completo o possível retorno de Griezmann ao Wanda Metropolitano. Conhecedor dos problemas de adaptação do francês no Camp Nou, Gil Marín apresentou alternativas para o Barcelona, como Thomas Lemar ou Diego Costa. O Barça recuou na negociação.

Griezmann é um dos jogadores que o Barcelona pode negociar para a próxima temporada. O time está causando uma grande revolução no elenco, colocando para fora dos planos diversas estrelas.