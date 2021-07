Atlético de Madrid e Barcelona estudam 'troca bombástica' entre Griezmann e Saúl Ñíguez

Colchoneros e blaugranas estudam trocar dois de seus jogadores mais importantes. A saída de Griezmann traria a continuidade de Messi

Atlético de Madrid e Barcelona estudam uma troca de jogadores que seria a grande "bomba" do que se passa no mercado. Antoine Griezmann deixaria o Barcelona e voltaria ao Wanda Metropolitano para ficar sob o comando de Cholo Simeone e, por sua vez, Saúl Ñíguez se tornaria um novo jogador do Barcelona. A operação é considerada complexa, mas aliviaria os problemas financeiros do Barça, já que seria mais fácil segurar Messi e buscar novas contratações. A informação é do jornal Mundo Deportivo.

Segundo a publicação, a operação é interessante em termos contábeis, uma vez que as transferências são consideradas investimentos de longo prazo que são amortizados (o preço é dividido pelos anos de contrato. O valor é aquele que o clube conta como despesa anualmente), enquanto as vendas são computadas como receita direta. Ambos os clubes estudam as possibilidades esportivas e financeiras do possível negócio.

Se finalmente ocorrer, esta operação seria semelhante à encerrada pelo Barça no verão passado, mandando Arthur Melo para a Juventus por 72 milhões de euros e contratando Miralem Pjanic por 60 milhões de euros. Transferindo o brasileiro e incorporando Pjanic, o clube Blaugrana alcançou um superávit de 57 milhões de euros. Além disso, na operação Saúl-Griezmann, o Barça vai liberar um dos salários mais elevados do plantel.

Saúl quer sair do Atlético de Madrid

Ronald Koeman insiste há meses na necessidade de contratar um meio-campista físico. Desde janeiro, sua prioridade tem sido o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum, cuja contratação foi prejudicada pela aparição do PSG. A Goal apurou que Saúl Ñíguez tem a intenção de deixar o Atlético de Madrid e comunicou à diretoria rojiblanca, que não impedirá a sua saída se assim o desejar. Saúl cumpriria o perfil de que Koeman precisa. Físico, forte, mas ao mesmo tempo dotado de boa técnica.

Barça e a preferência por Saúl

Há muito que Saúl se interessa pelo Barça. Em 2013, quando a equipe Blaugrana transferiu David Villa para o Atlético de Madrid por 5 milhões de euros, o clube catalão e os Colchoneros concordaram que os catalães teriam um direito preferencial por Saúl antes de qualquer oferta que chegasse ao Atlético de Madrid. O que isso significa? Que o Barça poderia igualar as ofertas e assumir os serviços do meio-campista sem pagar um euro a mais que seus concorrentes. Apesar de já terem direito de preferência firmado desde 2013, em 2019 os dois clubes voltaram a assinar o mesmo acordo. Desta vez, adicionando José María Giménez e outros jogadores da equipe rojiblanca. Um direito pelo qual o Barça pagou 15 milhões de euros ao Atlético.

Griezmann voltaria para sua 'casa'

Não foram temporadas fáceis para Griezmann. Ele desembarcou no Barcelona como grande estrela internacional depois de ter conquistado a Liga Europa com o Atlético e a Copa do Mundo com a seleção francesa, mas sua adaptação não foi fácil. Ele não encontrou vaga com Valverde ou Quique Setién em uma primeira temporada que terminou com o humilhante 8 a 2 contra o Bayern de Munique e, apesar de ter marcado gols importantes e ter melhorado seu desempenho nesta temporada com Ronald Koeman, sua contribuição não foi a esperada.

Se esta operação de mão dupla for encerrada, Griezmann voltaria às mãos de quem o aproveitou ao máximo: Diego Pablo Simeone. O argentino é o técnico que mais soube incentivar o atacante francês em suas cinco temporadas vestido de rojiblanco. A Goal apurou que o regresso de Antoine agrada a Simeone e que o francês estaria disposto a reduzir o seu salário para voltar a jogar pelo Atlético de Madrid.