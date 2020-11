Grêmio x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo em Porto Alegre é válido pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de uma arrancada no Campeonato Brasileiro, o recebe o RB nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 19ª rodada. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x RB Bragantino DATA Segunda-feira, 2 de novembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder o jogo de ida contra o na Copa do , o RB Bragantino volta as suas forças para o Brasileirão, onde luta contra o Z-4. O Massa Bruta não terá o atacante Bruno Tubarão, que testou positivo para covid-19.

Mais times

Jpa o Grêmio quer engatar a sua terceira partida consecutiva sem perder após vencer no meio da semana na . O atacante Diego Churín será a grande novidade do Tricolor, que deve mandar a campo uma equipe mista, que deve contar com Orejuela e Cortez, enquanto Maicon é dúvida.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues (Paulo Miranda) e Bruno Cortez; Lucas Silva (Maicon) e Darlan; Luiz Fernando, Robinho (Jean Pyerre) e ; Diego Churín.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 2 Grêmio Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 Grêmio x Juventude Copa do Brasil 30 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Grêmio Copa do Brasil 5 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 RB Bragantino 1 x 3 Palmeiras Copa do Brasil 29 de outubro de 2020

Próximas partidas