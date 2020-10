Quem é Diego Churín, novo reforço do Grêmio?

O jogador chega como indicação do Centro Digital de Dados do clube por causa de seu desempenho

Novidade no , o centroavante Diego Churín foi anunciado nas redes sociais do clube como mais novo reforço para a temporada. O argentino já treinou com o grupo no final de semana e tem contrato válido até o final 2022 com possibilidade de prorrogação até 2023.

Ex-Independiente, o centroavante chega ao Grêmio vindo do Cerro Porteño, onde atua desde 2017. As expectativas do clube quanto ao jogador são muito boas, inclusive do técnico Renato Gaúcho.

"A gente trouxe o Churín, um jogador que vai nos ajudar bastante", disse o treinador, que segue em busca de reforços para a equipe. Renato, inclusive, pediu para o argentino se apresentar rapidamente ao Grêmio para não perder a capacidade física.

Aos 30 anos, o argentino foi revelado pelo Independiente e tem uma boa rodagem por equipes tradicionais da América do Sul.. Além disso, tem uma boa média de gols - são 53 em 128 partidas pelo Cerro Porteño -, que vai acirrar a disputa com Diego Souza pela posição no ataque do Tricolor.

O ex-jogador do Grêmio, Arce era treinador de Churín no Cerro Porteño é outro com boas expectativas quanto à passagem do centroavante pelo clube no qual ele é ídolo.

"Encaixa perfeitamente. Deve tranquilamente dar certo. Eu acho que a cidade, o jeito do clube são a cara dele. Tem todas as capacidades de se dar bem no time", disse o treinador. Eu acho que ele tem um pouco de tudo. É um bom cabeceador, bom finalizador, é forte, é grande, mas é potente. Tem muita mobilidade, depende do que o treinador precisar. Ele é muito obediente para fazer essa movimentação. É um centroavante muito interessante".

Alguns brasileiros podem se lembrar de Churin como autor do gol da vitória do Cerro Porteño contra o , na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2019.

A intenção do Grêmio, que correu com a papelada e já colocou o jogador para treinar, é que ele já esteja disponível para o confronto contra o Juventude, na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do .

Perfil do atleta:

Nome: Diego Churín

Nascimento: 01/12/1989 (30 anos)

Posição: centroavante

Altura: 1,85m