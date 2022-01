Grêmio x Caxias: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Grêmio enfrenta o Caxias nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Caxias DATA Quarta-feira, 25 de janeiro de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena do Grêmio. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pronto para estrear no Gauchão, o Grêmio fará o seu primeiro jogo sob o comando de César Lopes com uma equipe alternativa.

O time de transição ganhou de São José-RS e Novo Hamburgo e perdeu para o Próspera-SC, nos três amistosos disputados.

O time de Vagner Mancini deve entrar em campo apenas na terceira rodada, contra o São José, em casa.

Do outro lado, o Caxias fez o seu último jogo oficial contra o ABC em outubro de 2021. Na ocasião perdeu por 3 a 0.

Provável escalação do Grêmio: Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bitello, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo; Elias.

Provável escalação do Caxias: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Grêmio Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Grêmio 4 x 3 Atlético-MG Brasileirão 10 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Grêmio Gauchão 30 de janeiro de 2022 16h30 (de Brasília) Grêmio x São José Gauchão 2 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 0 x 0 ABC Série D 10 de outubro de 2021 ABC 3 x 0 Caxias Série D 17 de outubro de 2021

Próximas partidas