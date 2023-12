Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (3), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na reta final da temporada, Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na luta pelo G-4, o Grêmio, com 62 pontos, volta a campo em busca da segunda vitória após bater o Goiás por 2 a 1 na última rodada. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Carballo, suspenso. Pepê é o mais cotado para substituí-lo.

Do outro lado, o Vasco, que luta contra o rebaixamento, pode garantir a permanência na Série A, caso o Bahia também perca para o América-MG. O técnico Ramón Díaz terá os retornos de Maicon, Léo e Robson Bambu, que cumpriram suspensão na derrota para o Corinthians por 4 a 2.

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 36 vitórias, contra 24 do Vasco, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, os cariocas venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Cristaldo; Everton Galdino (Pepê), Nathan Fernandes (Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Payet (Marlon Gomes ou Rossi), Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Grêmio

Carballo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Vasco

Gary Medel, com edema na coxa, é desfalque, assim como Erick Marcus no departamento médico.

Quando é?