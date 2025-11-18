Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Em confronto direto, Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com um empate e duas derrotas, o Grêmio busca a recuperação na reta final. Em 14º lugar, com 40 pontos, o Tricolor Gaúcho briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em 33 jogos disputados no torneio, soma 10 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 40%. Para o confronto, o técnico Mano Menezes deve retomar a presença de Marcos Rocha no time titular.

Por outro lado, o Vasco ocupa a 12ª posição, com 42 pontos, e chega pressionado após derrotas para o Juventude por 3 a 1, Botafogo por 3 a 0 e São Paulo por 2 a 0. O técnico Fernando Diniz poderá contar com Puma Rodríguez, liberado pela seleção uruguaia.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur, Cristaldo, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes (Mateus Carvalho), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Grêmio

Edenilson cumprirá suspensão, enquanto Balbuena, Braithwaite, Cristian Olivera, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti e Willian seguem machucados.

Vasco

Paulo Henrique está suspenso, enquanto Jair, Benjamín Garré, Paulinho, Adson e Lucas Freitas estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025

quarta-feira, 19 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 38 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis