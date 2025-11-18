+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoVasco
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto, Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com um empate e duas derrotas, o Grêmio busca a recuperação na reta final. Em 14º lugar, com 40 pontos, o Tricolor Gaúcho briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em 33 jogos disputados no torneio, soma 10 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 40%. Para o confronto, o técnico Mano Menezes deve retomar a presença de Marcos Rocha no time titular.

Por outro lado, o Vasco ocupa a 12ª posição, com 42 pontos, e chega pressionado após derrotas para o Juventude por 3 a 1, Botafogo por 3 a 0 e São Paulo por 2 a 0. O técnico Fernando Diniz poderá contar com Puma Rodríguez, liberado pela seleção uruguaia.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Kannemann, Marlon, Cuéllar, Arthur, Cristaldo, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes (Mateus Carvalho), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. 

Escalações de Grêmio x Vasco

Grêmio

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
1
Tiago Volpi
3
W. Leonardo
53
Gustavo Martins
14
M. Rocha
23
Marlon
17
Dodi
9
F. Amuzu
29
Arthur
7
C. Pavon
10
F. Cristaldo
95
Carlos Vinicius
1
Leo Jardim
2
J. Rodriguez
30
R. Renan
25
H. Moura
6
L. Piton
88
C. Barros
10
P. Coutinho
77
Rayan
17
N. Moreira
3
Tche Tche
99
P. Vegetti

4-2-3-1

VAS

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Grêmio

Edenilson cumprirá suspensão, enquanto Balbuena, Braithwaite, Cristian Olivera, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti e Willian seguem machucados.

Vasco

Paulo Henrique está suspenso, enquanto Jair, Benjamín Garré, Paulinho, Adson e Lucas Freitas estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 38 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 1 a 1.

GRE

Outros

VAS

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0