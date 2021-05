Grêmio confirma Tiago Nunes e mais dois jogadores com Covid-19

Técnico já estava afastado e não comanda o time contra o Ceará neste domingo

O Grêmio confirmou na tarde deste domingo mais três casos de Covid-19 no clube. O técnico Tiago Nunes, o zagueiro Rodrigues e o meia Pedro Lucas testaram positivo para o novo coronavírus. Os três se juntam aos atacantes Ferreira, Luis Fernando e Diego Souza, além do lateral Rafinha e do treinador de goleiros Mauri Lima, contabilizando, no total, oito profissionais que foram contaminados com a doença.

Tiago Nunes havia testado negativo no teste PCR realizado na última sexta-feira, mas, por ter apresentado sintomas de gripe no sábado, antes da viagem para Fortaleza, acabou sendo vetado pelo departamento médico.

Neste domingo, um novo teste PCR foi feito, no qual o treinador gremista acabou testando positivo.

Todos que tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19 estão em isolamento e sendo acompanhados pelo departamento médico do Grêmio.

Eles irão desfalcar o time nos três primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e nos dois jogos contra o Brasiliense, pela Copa do Brasil.