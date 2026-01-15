Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Gaúcho 2026

Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (17), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Grêmio começou bem o Gauchão com uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida. No entanto, na segunda rodada, o time perdeu por 1 a 0 para o São José-RS, ficando na segunda colocação do grupo B. A equipe busca uma recuperação imediata neste sábado, jogando em casa e tem como objetivo voltar a vencer e reassumir a liderança.

Já o São Luiz entra na rodada ainda sem vencer no estadual, com dois empates. O time chega para enfrentar o Tricolor tentando somar sua primeira vitória e ganhar confiança, especialmente jogando fora de casa.

Mesmo com a derrota surpreendente na última rodada, o Grêmio entra como grande favorito para a partida e deve pressionar o São Luiz a maior parte do tempo. Os visitantes com certeza não recusam um novo empate, mas vão atrás de seus primeiros três pontos no campeonato.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista (Marlon); Tiaguinho, Arthur e Cristaldo; Roger (Tetê), Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

São Luiz: Gabriel; Nascimento, Heitor, Marcão e Márcio; Escuro e Araújo; Germano, Tontini e Da Silva; Santos. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Desfalques

Grêmio

Villasanti, Braithwaite, Monsalve e Pavon seguem de fora por lesão.

São Luiz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

sábado, 17 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis