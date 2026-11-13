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Internacional v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images
Joaquim Lira Viana

Grêmio recebe quinto transfer ban e pode perder pontos no Brasileirão por dívida com Cuéllar

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Clube gaúcho foi notificado pela Fifa e tem 30 dias para pagar mais de R$ 9 milhões ao volante colombiano; punição pode resultar na perda de seis pontos

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O Grêmio recebeu seu quinto transfer ban da Fifa nesta sexta-feira (13) e pode sofrer uma punição ainda mais grave no Brasileirão. O clube gaúcho corre o risco de perder seis pontos na competição caso não quite uma dívida de aproximadamente R$ 9,3 milhões com o volante Gustavo Cuéllar. De acordo com informações do ge, a entidade estabeleceu um prazo de 30 dias para que o Tricolor regularize a situação.

A decisão foi analisada pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa em 2 de outubro, mas o Grêmio confirmou que recebeu a notificação apenas nesta sexta-feira. O valor da condenação inclui correção monetária, juros de 1% ao mês e uma multa contratual de R$ 935 mil. Considerando outras pendências discutidas na entidade, relacionadas a direitos de imagem, direitos econômicos e salários, o montante devido ao colombiano ultrapassa R$ 10 milhões.

A dívida é resultado do acordo firmado entre as partes para a rescisão do contrato do jogador, em fevereiro de 2026. Na ocasião, ficou estabelecido que o Grêmio pagaria aproximadamente R$ 15 milhões ao atleta, que tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano. Entretanto, segundo a defesa de Cuéllar, o Tricolor deixou de pagar as três primeiras parcelas, o que provocou o vencimento antecipado de todo o valor restante.

Mesmo após receber ao menos cinco notificações, o clube não conseguiu solucionar a pendência. A direção gremista chegou a solicitar uma nova negociação depois da sentença da Fifa, que aceitou a possibilidade de um novo acordo. No entanto, o compromisso também não foi cumprido. Agora, além de permanecer impedido de registrar novos jogadores, o Grêmio pode enfrentar uma sanção esportiva caso não regularize a situação dentro do prazo estabelecido.

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Uma dedução de pontos significaria um grande baque para a equipe de Renato Gaúcho, que se encontra na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Caso perdesse seis pontos, o Tricolor gaúcho cairia para 31, o que deixaria sua queda para a Série B praticamente certa, com apenas quatro jogos a disputar e a distância para o 16º colocado, o Internacional, de sete pontos.

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A possibilidade de perda de seis pontos está prevista no artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, que permite a aplicação de sanções mais severas em casos de inadimplência persistente, reincidência ou infrações consideradas graves. A dedução, porém, não acontece automaticamente com a imposição de um transfer ban e depende de procedimentos disciplinares específicos da entidade.

Quinto transfer ban em um mês

A nova punição amplia a sequência de problemas financeiros enfrentados pelo Grêmio. Em pouco mais de um mês, o clube recebeu cinco transfer bans da Fifa, tornando-se isoladamente o time brasileiro com mais sanções desse tipo. Antes, dividia a liderança com Santos e Amazonas, ambos com quatro bloqueios. As punições anteriores envolvem pendências nas negociações de Jaminton Campaz, Miguel Monsalve, Gustavo Cuéllar e Tiago Volpi.

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A sequência de bloqueios impede o Tricolor de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências ou até a quitação dos débitos que originaram as sanções. Além das cobranças na Fifa, o clube também enfrenta restrições da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), responsável pela fiscalização das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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