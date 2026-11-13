Grêmio recebe quinto transfer ban e pode perder pontos no Brasileirão por dívida com Cuéllar

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Clube gaúcho foi notificado pela Fifa e tem 30 dias para pagar mais de R$ 9 milhões ao volante colombiano; punição pode resultar na perda de seis pontos

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O Grêmio recebeu seu quinto transfer ban da Fifa nesta sexta-feira (13) e pode sofrer uma punição ainda mais grave no Brasileirão. O clube gaúcho corre o risco de perder seis pontos na competição caso não quite uma dívida de aproximadamente R$ 9,3 milhões com o volante Gustavo Cuéllar. De acordo com informações do ge, a entidade estabeleceu um prazo de 30 dias para que o Tricolor regularize a situação.

A decisão foi analisada pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa em 2 de outubro, mas o Grêmio confirmou que recebeu a notificação apenas nesta sexta-feira. O valor da condenação inclui correção monetária, juros de 1% ao mês e uma multa contratual de R$ 935 mil. Considerando outras pendências discutidas na entidade, relacionadas a direitos de imagem, direitos econômicos e salários, o montante devido ao colombiano ultrapassa R$ 10 milhões.

A dívida é resultado do acordo firmado entre as partes para a rescisão do contrato do jogador, em fevereiro de 2026. Na ocasião, ficou estabelecido que o Grêmio pagaria aproximadamente R$ 15 milhões ao atleta, que tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano. Entretanto, segundo a defesa de Cuéllar, o Tricolor deixou de pagar as três primeiras parcelas, o que provocou o vencimento antecipado de todo o valor restante.

Mesmo após receber ao menos cinco notificações, o clube não conseguiu solucionar a pendência. A direção gremista chegou a solicitar uma nova negociação depois da sentença da Fifa, que aceitou a possibilidade de um novo acordo. No entanto, o compromisso também não foi cumprido. Agora, além de permanecer impedido de registrar novos jogadores, o Grêmio pode enfrentar uma sanção esportiva caso não regularize a situação dentro do prazo estabelecido.

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Uma dedução de pontos significaria um grande baque para a equipe de Renato Gaúcho, que se encontra na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Caso perdesse seis pontos, o Tricolor gaúcho cairia para 31, o que deixaria sua queda para a Série B praticamente certa, com apenas quatro jogos a disputar e a distância para o 16º colocado, o Internacional, de sete pontos.

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A possibilidade de perda de seis pontos está prevista no artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, que permite a aplicação de sanções mais severas em casos de inadimplência persistente, reincidência ou infrações consideradas graves. A dedução, porém, não acontece automaticamente com a imposição de um transfer ban e depende de procedimentos disciplinares específicos da entidade.

Quinto transfer ban em um mês

A nova punição amplia a sequência de problemas financeiros enfrentados pelo Grêmio. Em pouco mais de um mês, o clube recebeu cinco transfer bans da Fifa, tornando-se isoladamente o time brasileiro com mais sanções desse tipo. Antes, dividia a liderança com Santos e Amazonas, ambos com quatro bloqueios. As punições anteriores envolvem pendências nas negociações de Jaminton Campaz, Miguel Monsalve, Gustavo Cuéllar e Tiago Volpi.

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A sequência de bloqueios impede o Tricolor de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências ou até a quitação dos débitos que originaram as sanções. Além das cobranças na Fifa, o clube também enfrenta restrições da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), responsável pela fiscalização das regras de fair play financeiro no futebol brasileiro.