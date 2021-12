Grêmio confirma permanência de Vagner Mancini e comando do futebol para 2022

O Grêmio já deu os primeiros passos visando a temporada de 2022. No final de semana, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou a permanência do vice de futebol Dênis Abrahão e do diretor Sérgio Vásquez para o comando do departamento de futebol.

Nesta segunda-feira, o departamento de futebol confirmou a permanência de Vagner Mancini para treinador na próxima temporada. Mancini foi contratado para tentar salvar o Grêmio do rebaixamento, assumindo o Tricolor junto com Dênis Abrahão, mas o objetivo não foi alcançado.

Mesmo não tendo evitado o rebaixamento, o trabalho executado por Vagner Mancini foi positivo no entender dos dirigentes, que dizem que o time evoluiu nos últimos jogos e por pouco não evitou a queda para a segunda divisão.

Na próxima semana, o departamento de futebol e Mancini deverão definir contratações e dispensas de jogadores visando a próxima temporada. Na última entrevista coletiva, o técnico chegou a destacar que tem jogadores que atuam na Série A e que não conseguem jogar na Série B, já dando um indicativo de onde o clube poderá se abastecer para reforçar o grupo.