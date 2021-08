Grêmio prepara pacotão de reforços com Villasanti, Campaz e mais um atacante

A ideia é buscar jogadores jovens e que possam agregar qualidade no time e valor de mercado para futura venda

O meio campista paraguaio Mathías Villasanti, de 24 anos, chega nesta terça-feira em Porto Alegre para realizar exames clínicos e assinar contrato de quatro temporadas com o Grêmio.

Formado na base do Cerro Porteño-PAR, Villasanti também é jogador da seleção do Paraguai e recentemente esteve no Brasil para a disputa da Copa América.

“Villasanti chega ao final do dia para fazer exames médicos e assinar contrato. Está tudo certo com ele e com o Cerro Porteño. Estamos muito satisfeitos com a vinda deste jogador que é capitão da Seleção do Paraguai, com certeza vai acrescentar muito para o grupo”, destacou o vice de futebol gremista Marcos Hermann.

A contratação do volante Villasanti faz parte da reformulação que o Grêmio vem fazendo no atual elenco. A ideia é buscar jogadores jovens e que possam agregar qualidade no time e valor de mercado para futura venda.

Seguindo esta linha, a direção tricolor também espera definir esta semana a contratação do meia atacante colombiano Jaminton Campaz, de 21 anos, que pertence ao Tolima-COL.

“Jogador com a idade entre 21 e 29 anos será o padrão das nossas contratações, para dar uma equilibrada no nosso elenco. Sobre o Campaz nós efetivamente fizemos uma conversa, mas não temos o retorno ainda, prevemos uma negociação muito difícil, mas temos otimismo. Se trata de um jogador muito rápido, um meia de ligação interessante e estamos muito ilusionados que ele possa nos ajudar a sair desta situação difícil. É um jogador que, sem dúvida, vai agregar muito pelas qualidades e com uma característica que ainda não temos no nosso plantel”, destacou o vice de futebol gremista.

A primeira proposta tricolor, de três milhões e quinhentos mil dólares, foi recusada pelo Tolima. Uma nova proposta, de quatro milhões de dólares, foi enviada e os dirigentes aguardam uma resposta ainda esta semana para efetivar a compra do vínculo econômico de Jaminton Campaz.

Outra situação pendente no Grêmio é a contratação de um atacante que atue pelos lados do campo. Mesmo com a permanência de Ferreira, que esteve próximo de deixar a Arena para atuar no futebol norte americano, os dirigentes do tricolor estão encaminhando a contratação de mais um atacante.

“Efetivamente, após a possibilidade da saída do Ferreira, nós abrimos uma negociação com um jogador de beirada de campo. Isto está em curso, é muito difícil porque somos bem exigentes na qualidade que queremos, mas isto mostra a intenção do Grêmio em reforçar o grupo com jogadores de frente”, confirmou Marcos Hermann.

O atacante Keno, do Atlético-MG, foi sondado pelo Grêmio, mas a direção do clube mineiro tratou de esfriar a investida tricolor. Procurado pela reportagem da Goal, o executivo de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, respondeu que Keno faz parte dos planos do técnico Cuca e que não existe a intenção do clube mineiro em liberar o atacante.