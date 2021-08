Grêmio acerta contratação de paraguaio para repor saída de Matheus Henrique

Mathias Villasant, ex-Cerro Porteño, novo reforço da equipe gaúcha, desembarca em Porto Alegre nesta segunda-feira

O Grêmio acertou a contratação do volante paraguaio Mathias Villasant, 24 anos, que vem do Cerro Porteño de maneira definitiva para o Tricolor. O jogador será o substituto de Matheus Henrique, que foi vendido para o Sassuolo, da Itália.

O Grêmio vai pagar US$ 3,5 milhões (R$ 18,3 milhões) por 80% do vínculo econômico de Mathias Villasant, que também é jogador da Seleção do Paraguai. O jogador é esperado em Porto Alegre nesta segunda-feira, para realizar exames clínicos e assinatura de contrato.

Jaminton Campaz está próximo do Grêmio

Quem também está encaminhando acerto com o Grêmio é o atacante colombiano Jamínton Campaz, 21 anos, que pertence ao Deportes Tolima-COL. A proposta gremista pela aquisição em definitivo do vínculo econômico de Campaz foi de três milhões e meio de dólares.

O problema é que o Grêmio tem as concorrências do Athletico e do Talleres, da Argentina, porém a imprensa colombiana notícia que a proposta gremista coloca o tricolor em vantagem em relação aos concorrentes. Devido à negociação, Campaz não foi relacionado para o jogo deste domingo, onde o Tolima enfrenta o Junior de Barranquilla, pelo Campeonato colombiano.

Jamínton Campaz é uma promessa do futebol colombiano e já despertou interesse de outras equipes do Brasil e também do exterior. Campaz também já foi convocado para defender a Seleção principal da Colômbia.