Grêmio negocia venda de Ferreira ao Atlanta United

Tricolor deve lucrar quase R$ 50 milhões com direitos econômicos negociados com o time da Major League Soccer

O Grêmio está vendendo o atacante Ferreira, de 23 anos, para o Atlanta United, dos Estados Unidos. O clube norte-americano irá pagar o valor da multa rescisória previsto no contrato do atleta, que é de 11 milhões de euros (R$ 67,7 milhões hoje). Na negociação, o Tricolor vai receber oito milhões de euros (R$ 49,28 milhões) dos direitos econômicos que detém, já que a outra parte pertence ao empresário Pablo Bueno, representante do atleta.

O clube norte americano se comprometeu em pagar a parte que cabe ao Grêmio já nesta quarta-feira (4) para agilizar a conclusão da transferência.

O nome de Ferreira surgiu após o clube da Geórgia não ter conseguido contratar o atacante Ricardo Horta, do SC Braga, de Portugal. O Atlanta ofereceu 15 milhões de euros, mas o jogador não demonstrou interesse em trocar o Braga para atuar na Major League Soccer.

Ferreira se junta a nomes como Matheus Henrique e Ruan, que estão sendo negociados com o Sassuolo, da Itália. Outro a deixar o clube é o goleiro Paulo Victor, que acertou sua rescisão nesta terça-feira (8).

Ferreira no Grêmio

Ferreira iniciou no Grêmio em 2018, quando foi contratado para atuar no time sub-20. No ano de 2019, subiu para o time principal após ter sido goleador gremista no Campeonato Brasileiro da categoria.

No time principal, Ferreira atuou em 74 partidas, marcando 16 gols no total. Nas últimas partidas, o atacante acabou sendo desfalque por ter sofrido um estiramento no ligamento colateral do joelho direito, no clássico Gre-Nal disputado no dia 10 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Ferreira deve viajar nesta quarta-feira para os Estados Unidos para realizar exames clínicos e assinar contrato. O Atlanta United tem até o dia oito de agosto, data de fechamento da janela norte-americana, para regularizar a contratação do seu novo reforço.