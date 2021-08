Grêmio acerta rescisão com goleiro Paulo Victor

Goleiro chegou a assumir a titularidade na meta após a saída de Marcelo Grohe, mas nunca chegou a convencer e deixa o clube após quatro anos

Fora dos planos do Grêmio, o goleiro Paulo Victor acertou na tarde desta terça-feira (3) a sua rescisão de contrato com o Tricolor Gaúcho. O vínculo de Paulo Victor com o Grêmio iria até dezembro de 2022.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Paulo Victor foi contratado pelo tricolor em julho de 2017 para disputar posição com Marcelo Grohe. Em 2019, assumiu a titularidade do gol gremista após a saída de Grohe, que se transferiu para os Emirados Árabes Unidos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Muito obrigado, @Gremio! Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando oito títulos junto com esse grupo, especialmente a Libertadores que era um sonho meu. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária. (+) pic.twitter.com/pbGKNHqLYW — Paulo Victor (@48paulovictor) August 3, 2021

Em 2020, o Grêmio contratou Vanderlei, que acabou virando titular, com Paulo Victor indo para a reserva, mas nenhum deles convenceu o suficiente para ser um subtituto à altura para o goleiro campeão da América em 2017. Neste ano de 2021, com as afirmações de Brenno e Gabriel Chapecó, goleiros formados nas categorias de base, o Grêmio achou por bem negociar Vanderlei, que acabou indo para o Vasco da Gama, além de liberar Paulo Victor de maneira amigável.

Nestes quatro anos de Grêmio, Paulo Victor atuou em 109 partidas e participou das conquistas da Libertadores da América, Recopa Sul-Americana e Campeonatos estaduais.