Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O clássico regional entre Grêmio e Juventude é sempre um destaque no calendário do Brasileirão. Para os torcedores que desejam enriquecer sua experiência assistindo ao vivo, as apostas esportivas oferecem uma ótima possibilidade. Conhecer um código promocional Betsul pode ser essencial para aproveitar ofertas diferenciadas durante o jogo, oferecendo uma dimensão extra para aqueles que assistem ao espetáculo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Bahia na última rodada, o Grêmio busca recuperação no Brasileirão. Em 12º lugar, com 36 pontos, o Tricolor Gaúcho está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 29 jogos disputados, o time soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Juventude segue na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 26 pontos, a equipe está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno de Jandrei, que cumpriu suspensão na vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu); Carlos Vinicius.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

Desfalques

Grêmio

Marcos Rocha, Willian, Braithwaite, Balbuena, Villasanti e Alex Santana estão no departamento médico.

Juventude

Mandaca, Wilker Ángel, Natã e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 26 de outubro de 2025

domingo, 26 de outubro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 141 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 72 vitórias, contra 26 do Juventude, além de 43 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 0.

Classificação

Links úteis