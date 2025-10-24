+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoJuventude
Mounique Vilela

Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Bahia na última rodada, o Grêmio busca recuperação no Brasileirão. Em 12º lugar, com 36 pontos, o Tricolor Gaúcho está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 29 jogos disputados, o time soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 41%.

Por outro lado, o Juventude segue na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 26 pontos, a equipe está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno de Jandrei, que cumpriu suspensão na vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu); Carlos Vinicius.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Caíque; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

Escalações de Grêmio x Juventude

GrêmioHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-1-1

Home team crestJUV
1
Tiago Volpi
4
W. Kannemann
2
J. Lucas
19
E. Noriega
23
Marlon
8
Edenilson
47
Alysson Edward
17
Dodi
29
Arthur
9
F. Amuzu
95
Carlos Vinicius
13
Jandrei
34
Rodrigo Sam
28
A. Ruschel
47
Marcos Paulo
32
I. Marques
72
Peixoto
99
R. Bilu
19
Bill
95
Caique
16
Jadson
9
Gilberto

4-4-1-1

JUVAway team crest

GRE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Menezes

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

Desfalques

Grêmio

Marcos Rocha, Willian, Braithwaite, Balbuena, Villasanti e Alex Santana estão no departamento médico.

Juventude

Mandaca, Wilker Ángel, Natã e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Quando é?

  • Data: domingo, 26 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 141 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 72 vitórias, contra 26 do Juventude, além de 43 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 0.

GRE

Outros

JUV

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

