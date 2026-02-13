Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2026

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o Grêmio muda o foco para o Campeonato Gaúcho. Em busca do 44º título estadual, o Tricolor garantiu vaga na semifinal ao vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0 nas quartas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do Grupo B, somando 10 pontos e confirmando o favoritismo na competição.
Do outro lado, o Juventude também chega fortalecido para a semifinal do Gauchão. O time encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos, três a menos que o líder Internacional. Nas quartas de final, superou o São José por 3 a 2.
Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Caio Paulista; Edenílson, Arthur, Willian; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.
Juventude: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Cipriano; Raí Ramos, Patryck, Mandaca, Pablo Roberto e Lucas Mineiro; Gabriel Taliari e Alisson Safira.
Desfalques
Grêmio
Erick Noriega cumprirá suspensão, enquanto Martin Braithwaite, Mathías Villasanti e Monsalve estão machucados.
Juventude
Rodrigo Sam, Ray Breno e Marcos Paulo estão suspensos.
Que horas começa Grêmio x Juventude
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
