Gaúcho
team-logoGrêmio
team-logoJuventude
Mounique Vilela

Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (15), na Arena do Grêmio; confira a programação e outras informações do jogo

Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo (15), às 17h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

O jogo será transmitido pela Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o Grêmio muda o foco para o Campeonato Gaúcho. Em busca do 44º título estadual, o Tricolor garantiu vaga na semifinal ao vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0 nas quartas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do Grupo B, somando 10 pontos e confirmando o favoritismo na competição.

Do outro lado, o Juventude também chega fortalecido para a semifinal do Gauchão. O time encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos, três a menos que o líder Internacional. Nas quartas de final, superou o São José por 3 a 2.

Gaúcho
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Juventude crest
Juventude
JUV

Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Caio Paulista; Edenílson, Arthur, Willian; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu.

Juventude: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Cipriano; Raí Ramos, Patryck, Mandaca, Pablo Roberto e Lucas Mineiro; Gabriel Taliari e Alisson Safira.

Desfalques

Grêmio

Erick Noriega cumprirá suspensão, enquanto Martin Braithwaite, Mathías Villasanti e Monsalve estão machucados.

Juventude

Rodrigo Sam, Ray Breno e Marcos Paulo estão suspensos.

Que horas começa Grêmio x Juventude

crest
Gaúcho - Gaúcho

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

GRE

Outros

JUV

4

Vitórias

1

Empate

0

9

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

